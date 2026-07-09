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Бизнес

«Асман Эйрлайнс» о штатной технической ситуации на рейсе MN61 Бишкек — Раззаков

Сегодня, 9 июля 2026 года, при выполнении рейса MN61 авиакомпании «Асман Эйрлайнс» по маршруту Бишкек — Раззаков экипаж воздушного судна зафиксировал техническую индикацию, потребовавшую реализации стандартных процедур согласно требованиям производителя ВС, предусмотренных для обеспечения безопасности полетов.

Все службы авиакомпании и международного аэропорта «Манас» в Бишкеке действовали в строгом соответствии с установленными нормами и процедурами, обеспечив необходимое взаимодействие и координацию. Аэропорт заблаговременно привел в готовность все предусмотренные сервисы и услуги, что является стандартной практикой при возникновении подобных технических индикаций.

Безопасность пассажиров и экипажа является приоритетом авиакомпании. «Асман Эйрлайнс» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за возможные неудобства.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/381197/
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