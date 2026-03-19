Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов

Binance, ведущая глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, и экосистема Bakai объявляют о запуске решения Binance Pay и Bakai Pay, которое позволит оплачивать товары и услуги по всей стране с использованием стейблкоина KGST, привязанного к сому. Решение объединяет инфраструктуру Binance Pay и платежную экосистему BAKAI, позволяя использовать цифровые активы для повседневных платежей.

Благодаря интеграции, начиная с 12 марта 2026 года, пользователи смогут оплачивать покупки напрямую из приложения Binance через QR BAKAI и ELQR. Расчеты в рамках проекта будут осуществляться с использованием стейблкоина KGST.

Механика оплаты максимально проста и похожа на привычные мобильные платежи: пользователь открывает приложение Binance, переходит в раздел Binance Pay, сканирует QR-код, вводит сумму покупки и подтверждает оплату. Транзакция проходит мгновенно, после чего пользователь получает подтверждение платежа и чек.

Новое решение открывает дополнительные возможности для бизнеса. Благодаря сети BAKAI тысячи торговых точек смогут принимать криптоплатежи, расширяя варианты оплаты для своих клиентов и подключиться к глобальной криптоэкономике.

В целях безопасного и поэтапного внедрения на первом этапе установлены лимиты. При оплате товаров и услуг бизнесу максимальная сумма составляет 200 тысяч сомов (за одну транзакцию и в месяц). Для переводов между пользователями лимит равен 95 тысяч сомов (за транзакцию и в совокупности за месяц).

Региональный руководитель Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков сказал: «Развитие практического применения криптовалют остается одним из ключевых направлений для компании. Кыргызстан демонстрирует высокий интерес к цифровым финансовым технологиям и инновациям. Запуск интеграции Binance Pay и Bakai Pay — важный шаг на пути к тому, чтобы сделать криптовалюту удобным инструментом для повседневных платежей. Мы рады сотрудничать с локальными партнерами и поддерживать развитие цифровой экономики страны, предоставляя пользователям безопасные и современные финансовые решения».

«Сотрудничество с Binance — это значимый шаг в развитии цифровых финансовых решений в Кыргызстане. Мы уверены, что интеграция Binance Pay с экосистемой BAKAI откроет новые горизонты для удобных и безопасных криптовалютных платежей в стране. Этот проект полностью соответствует нашим ценностям, ведь мы всегда стремимся предоставлять клиентам доступ к самым современным технологиям, обеспечивая их удобство и безопасность. Мы гордимся тем, что BAKAI продолжает быть лидером в развитии цифровой экономики и криптовалютных технологий в Кыргызстане», — прокомментировал председатель правления BAKAI Тимур Ибрагимов.

Проект реализуется в рамках развития экосистемы виртуальных активов при поддержке Секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий при Президенте Кыргызской Республики, который координирует развитие отрасли и формирование благоприятной среды для внедрения инновационных финансовых решений.



Для справки: Стейблкоин KGST был добавлен в листинг Binance 24 декабря 2025 года, что обеспечило пользователям доступ к глобальной криптовалютной платформе. Листинг повысил ликвидность актива, упростив операции покупки и перевода, а также расширил возможности использования KGST для расчетов и платежей. Кроме того, пользователям доступна прямая конвертация с USDT и возможность осуществления трансграничных переводов.

