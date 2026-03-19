Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI

Binance, ведущая глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, и экосистема BAKAI объявляют о запуске решения Binance Pay и BAKAI, которое дает возможность оплачивать товары и услуги с помощью криптовалют в любой точке страны. Новое решение объединяет инфраструктуру Binance Pay и платежную экосистему BAKAI, позволяя использовать цифровые активы для повседневных платежей по всей республике.

Интеграция стала важным шагом в развитии рынка криптоплатежей и цифровых финансовых сервисов в стране. Благодаря сотрудничеству пользователи смогут оплачивать покупки напрямую из приложения Binance, используя криптовалюту через QR BAKAI и ELQR.

Механика оплаты максимально проста и похожа на привычные мобильные платежи: пользователь открывает приложение Binance, переходит в раздел Binance Pay и выбирает функцию сканирования QR-кода. После сканирования ELQR или QR BAKAI, размещенного на кассе, пользователь вводит сумму покупки и подтверждает оплату. Транзакция проходит мгновенно, после чего подтверждается платеж, а пользователь получает чек.

Такой процесс не требует использования сторонних сервисов или сложных процедур конвертации, что делает цифровые активы удобным инструментом для повседневных платежей. Проект также открывает новые возможности для бизнеса.

Благодаря сети BAKAI криптоплатежи смогут принимать тысячи торговых точек по всей республике, что позволит предпринимателям расширить способы оплаты для клиентов и подключиться к глобальной криптоэкономике. На первом этапе запуска интеграции предусмотрены лимиты на транзакции.

Для пользователей, оплачивающих товары или услуги у бизнеса, максимальная сумма составляет 200 тысяч сомов за одну транзакцию, при этом такой же лимит установлен и на совокупный объем операций в месяц. Для переводов между пользователями лимит составляет 95 тысяч сомов за одну транзакцию, а также 95 тысяч в совокупности за месяц. Такие параметры направлены на обеспечение безопасного и поэтапного внедрения криптоплатежей на начальном этапе работы сервиса.

Кирилл Хомяков, региональный руководитель Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке, сказал: «Развитие практического применения криптовалют остается одним из ключевых направлений для компании. Кыргызстан демонстрирует высокий интерес к цифровым финансовым технологиям и инновациям. Запуск интеграции Binance Pay и BAKAI — важный шаг на пути к тому, чтобы сделать криптовалюту удобным инструментом для повседневных платежей. Мы рады сотрудничать с локальными партнерами и поддерживать развитие цифровой экономики страны, предоставляя пользователям безопасные и современные финансовые решения».

Сотрудничество стало возможным благодаря последовательной работе по развитию индустрии цифровых активов в республике и взаимодействию с государственными инициативами в этой сфере. В мае 2025 года Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Национальным агентством по инвестициям Кыргызской Республики, закрепив намерение сторон совместно развивать сектор виртуальных активов и поддерживать формирование современной цифровой экономики.

Реализация подобных проектов осуществляется при поддержке секретариата Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте Кыргызстана, который координирует развитие отрасли и формирование благоприятной среды для внедрения инновационных финансовых технологий.