MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера

В преддверии самого волшебного праздника года государственный оператор связи MEGA запускает новогоднюю акцию, которая непременно заинтересует любителей стильных и запоминающихся мобильных номеров.

С 22 декабря 2025 года по 12 января 2026-год абоненты смогут приобрести эксклюзивные VIP-номера со скидкой до 70 процентов — отличный шанс получить престижный номер по выгодной цене.

Специальная акция действует при подключении одного из тарифов линейки «Элдики + MegaTV» или тарифа MIX.

Премиальный номер — это не просто красивая комбинация. Это элемент имиджа, подчеркивающий индивидуальность владельца и добавляющий удобства в повседневной связи. Новый год — идеальный повод порадовать себя таким обновлением или сделать приятный подарок близкому человеку.

Где купить VIP-номер?

Приобрести эксклюзивный номер можно во всех офисах продаж MEGA, а также у промоутеров компании.

Предложение действует ограниченное время, поэтому тем, кто давно мечтал о красивом номере, стоит поспешить.

Пусть новый год начнется с ярких событий, полезных обновлений и новых возможностей вместе с MEGA!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.