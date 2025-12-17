Платежный сервис MegaPay объявляет о расширении трансграничных возможностей оплаты в рамках запуска взаимного эквайринга между национальной платежной системой «Элкарт» и платежной системой Узбекистана HUMO. Новое решение делает безналичные расчеты еще более удобными для пользователей MegaPay и способствует развитию финансового взаимодействия между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Теперь владельцы виртуальных карт «MEGA Элкарт» банка-эмитента ОАО «Айыл Банк» получили возможность рассчитываться за товары и услуги в Узбекистане через терминалы HUMO, в том числе с использованием NFC-устройств. В свою очередь держатели карт HUMO могут оплачивать покупки на территории Кыргызстана через POS-терминалы MegaPay. Интеграция открывает дополнительные преимущества для пользователей MegaPay.

Путешественники и трудовые мигранты могут совершать платежи и снимать наличные без обмена валюты и использования международных карт, пользуясь привычными национальными платежными инструментами. Это упрощает поездки и делает финансовые операции быстрее и безопаснее.

Бизнес также выигрывает от нововведения. Торгово-сервисные предприятия, подключенные к MegaPay, смогут принимать оплату картами HUMO без дополнительных затрат на подключение международных платежных систем. Прямое взаимодействие между «Элкарт» и HUMO позволяет снизить издержки и ускорить проведение транзакций.

Взаимный эквайринг между двумя национальными платежными системами официально запущен 11 декабря текущего года.

Расширение функциональности MegaPay в рамках данного проекта подтверждает курс сервиса на развитие современной платежной экосистемы и повышение доступности безналичных расчетов как внутри страны, так и за ее пределами.

