MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24

Государственный оператор сотовой связи MEGA объявил о слиянии своих ключевых цифровых сервисов — MegaPay и Mega24. Теперь все основные функции и услуги компании будут доступны в одном приложении — MegaPay. Это решение станет важным этапом в развитии экосистемы цифровых продуктов MEGA и позволит пользователям получать больше услуг в одном удобном пространстве.

Слияние направлено на создание универсальной платформы, которая объединяет банковские операции, платежные и государственные сервисы, переводы, а также управление тарифами и услугами мобильной связи. Такой формат позволит пользователям выполнять все необходимые действия без переключения между приложениями.

После обновления MegaPay станет центром цифровых сервисов MEGA и получит расширенный функционал, включая:

единый счет для платежей и переводов;

доступ к государственным услугам;

оплату мобильной связи, интернета и цифровых подписок;

пополнение и вывод средств;

улучшенные механизмы безопасности;

возможность быстрого подключения новых сервисов.

Сервис Mega24 будет интегрирован в MegaPay как отдельный внутренний раздел. При этом оба решения в рамках суперприложения продолжат функционировать независимо друг от друга:

MegaPay останется финансовой платформой для платежей, перевода средств и доступа к государственным услугам;

останется финансовой платформой для платежей, перевода средств и доступа к государственным услугам; Mega24 сохранит управление тарифами, услугами связи и продуктами оператора MEGA.

В MEGA подчеркивают, что объединенная платформа создает основу для дальнейшего роста цифровой экосистемы и внедрения новых сервисов, которые будут доступны непосредственно в MegaPay.

Все изменения будут внедряться постепенно и не затронут доступ пользователей к личным данным, истории транзакций и настройкам. Для всех вопросов, связанных с обновлением, будет работать круглосуточная служба поддержки.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.