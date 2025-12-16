15:23
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Бизнес

MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24

Государственный оператор сотовой связи MEGA объявил о слиянии своих ключевых цифровых сервисов — MegaPay и Mega24. Теперь все основные функции и услуги компании будут доступны в одном приложении — MegaPay. Это решение станет важным этапом в развитии экосистемы цифровых продуктов MEGA и позволит пользователям получать больше услуг в одном удобном пространстве.

Слияние направлено на создание универсальной платформы, которая объединяет банковские операции, платежные и государственные сервисы, переводы, а также управление тарифами и услугами мобильной связи. Такой формат позволит пользователям выполнять все необходимые действия без переключения между приложениями.

После обновления MegaPay станет центром цифровых сервисов MEGA и получит расширенный функционал, включая:

  • единый счет для платежей и переводов;
  • доступ к государственным услугам;
  • оплату мобильной связи, интернета и цифровых подписок;
  • пополнение и вывод средств;
  • улучшенные механизмы безопасности;
  • возможность быстрого подключения новых сервисов.

Сервис Mega24 будет интегрирован в MegaPay как отдельный внутренний раздел. При этом оба решения в рамках суперприложения продолжат функционировать независимо друг от друга:

  • MegaPay останется финансовой платформой для платежей, перевода средств и доступа к государственным услугам;
  • Mega24 сохранит управление тарифами, услугами связи и продуктами оператора MEGA.

В MEGA подчеркивают, что объединенная платформа создает основу для дальнейшего роста цифровой экосистемы и внедрения новых сервисов, которые будут доступны непосредственно в MegaPay.

Все изменения будут внедряться постепенно и не затронут доступ пользователей к личным данным, истории транзакций и настройкам. Для всех вопросов, связанных с обновлением, будет работать круглосуточная служба поддержки.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/354790/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA поддержала экомаршрут вдоль северного берега Иссык-Куля
Где горы встречают небо: на Чыйырчыке появилась связь от MEGA
MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
ОСАГО в MegaPay: быстро, удобно и доступно каждому
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
«Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Популярные новости
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Бизнес
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
Мобильный оператор&nbsp;О! завоевал международную премию WOW! HR&nbsp;2025 Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
16 декабря, вторник
15:20
Сборная Кыргызстана заняла второе место на Международном чемпионате по эндуро Сборная Кыргызстана заняла второе место на Международно...
15:03
Туберкулез в бишкекской школе. Медики проведут расследование
14:56
Два автобуса с пассажирами попали в ДТП в центре Бишкека
14:40
Как привлекать капитал стран Персидского залива в Центральную Азию, знает ЕАБР
14:31
В КР проводят анализ самообеспеченности по основным продовольственным товарам