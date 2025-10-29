20:41
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Бизнес

Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане

Кыргызстан посетят российские студенты-волонтеры, которые примут участие в масштабной образовательной программе, направленной на продвижение русского языка и культуры. Проект реализуется при поддержке Россотрудничества и Финансового университета при правительстве РФ, сообщают организаторы.

24.kg
Фото 24.kg. Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане

Волонтеры — лучшие студенты педагогических и филологических направлений — будут работать на базе партнерских образовательных площадок Россотрудничества. Для школьников и студентов планируются викторины, мастер-классы и интерактивные занятия, посвященные русскому языку, литературе и культурному наследию.

Основная цель инициативы — укрепление единого образовательного пространства и развитие языкового сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/349018/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Китайские компании приостановили закупку российской нефти
В КР создадут Центр исследований и инноваций прикладного ИИ и кибербезопасности
Полномочия в сфере внешней трудовой миграции передадут в МВД
Кыргызстанцу в России помогли получить компенсацию в размере 1 миллиона рублей
В России предложили лишать мигрантов РВП за пьяное вождение
В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций
Россия выкупила права на франшизу кыргызского фильма «Аяш»
Темпы переработки нефти в России будут снижены как минимум до середины 2026 года
Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве
Таможенная служба РФ ужесточает контроль за товарами с сертификатами Кыргызстана
Популярные новости
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
Бизнес
Волонтеры из&nbsp;России проведут образовательные программы в&nbsp;Кыргызстане Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
29 октября, среда
20:23
Samsung представил телефон, который раскладывается на три части Samsung представил телефон, который раскладывается на т...
20:05
Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане
19:42
Мэр обсудил с китайской компанией сроки поставок автобусов Yutong в Бишкек
19:23
Активисты призывают власти КР отказаться от идеи возврата смертной казни
19:22
Кыргызстан хочет увеличить квоту на обучение своих студентов в России