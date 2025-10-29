Кыргызстан посетят российские студенты-волонтеры, которые примут участие в масштабной образовательной программе, направленной на продвижение русского языка и культуры. Проект реализуется при поддержке Россотрудничества и Финансового университета при правительстве РФ, сообщают организаторы.

Фото 24.kg. Волонтеры из России проведут образовательные программы в Кыргызстане

Волонтеры — лучшие студенты педагогических и филологических направлений — будут работать на базе партнерских образовательных площадок Россотрудничества. Для школьников и студентов планируются викторины, мастер-классы и интерактивные занятия, посвященные русскому языку, литературе и культурному наследию.

Основная цель инициативы — укрепление единого образовательного пространства и развитие языкового сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.