MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг

ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MEGA) и мэрия Бишкека заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие цифровых решений и технологий для жителей столицы.

В церемонии участвовали заместитель мэра Азамат Кадыров, начальник управления политики развития города Тимур Рыспаев, директор муниципального предприятия «Центр цифровых технологий» Жумамүдүн Жумалиев и генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Эльнар Субакожоев.

Документ предусматривает развитие партнерства в сфере информационных и коммуникационных технологий, внедрение современных решений для повышения качества цифровых государственных услуг и создание надежных сервисов, доступных жителям столицы. Отдельный акцент сделан на интеграцию ключевых городских сервисов в экосистему мобильного приложения MegaPay.

Благодаря партнерству жители Бишкека смогут получить доступ ко всем важным услугам в цифровом формате быстро, удобно и прозрачно, буквально в несколько кликов.

В MEGA уверены, что совместная работа позволит создать современную цифровую инфраструктуру, которая упростит взаимодействие горожан с муниципальными службами, повысит эффективность городских процессов и сделает Бишкек еще более комфортным и технологичным городом.