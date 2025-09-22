Команда О! на Bishkek Snow Leopard Run 2025: сила духа и общие победы

Накануне Бишкек проснулся особенно спортивным — на старте Snow Leopard Run собрались тысячи участников, и среди них дружная команда Мобильного оператора О!.

Свежий воздух, азарт и море эмоций — именно так начиналось утро. Каждый километр давался непросто, но рядом была поддержка коллег. Финиш стал личной победой для каждого и общей победой для команды.

Мобильный оператор О! славится своей командой и силой корпоративного духа. Компания поддерживает в сотрудниках стремление к развитию и поощряет здоровый образ жизни. Ведь в спорте, как и в работе, важны энергия, командный дух и желание становиться лучше день за днем. Коллеги показали сплоченность, поддержку друг друга и готовность двигаться вперед вместе. Именно эта сила команды помогает О! достигать успехов и в спорте, и в бизнесе. Это был день драйва, единства и вдохновения, который надолго останется в памяти.

И да — вместе мы можем больше!

