Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА

Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров сети Глобального договора ООН в Центральной Азии, став единственным представителем от Кыргызстана.
Избрание председателя правления подчеркивает растущую роль «Элдик Банка» в продвижении принципов устойчивого развития и укреплении позиций Кыргызстана в региональной и глобальной ESG-повестке.
18 июня 2025 года в Алматы (Казахстан) состоялось официальное открытие локального офиса Глобального договора ООН в Центральной Азии. Новый офис станет ведущей платформой ответственного бизнеса, объединяющей компании региона для достижения Целей устойчивого развития, укрепления международного имиджа Центральной Азии, повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения устойчивого экономического роста.
27 августа 2025 года прошло первое общее собрание участников Сети (Генеральная Ассамблея), собравшее около 100 представителей организаций — участников Глобального договора ООН из Центральной Азии. На заседании были подведены итоги деятельности Глобального договора в регионе за последние три года и представлено видение дальнейшего развития Сети.
Одним из ключевых вопросов повестки стало формирование совета директоров — управляющего органа Сети. По итогам голосования в его состав вошел председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев. Также в совет вошли руководители крупнейших компаний Казахстана и Узбекистана.
Совет директоров выполняет стратегические и надзорные функции: определяет приоритеты работы Сети, формирует региональную повестку устойчивого развития и задает направления международного сотрудничества.
Справочно.
В состав Сети Глобального договора ООН в Центральной Азии также вошли:
- Умут Шаяхметова, JSC Halyk Bank;
- Серик Толукпаев, Aitas KZ JSC;
- Зафар Хашимов, FE Anglesey Food LLC;
- Эдгард Бо Шахин, Schneider Electric LLP Kazakhstan;
- Уланбек Ногаев, OJSC Eldik Bank;
- Асель Тасмагамбетова, CAIER; LLP Telli Kazakhstan; Shoqan Walikhanov Private School; Sabi Foundation;
- Баглана Мусина, Freedom Shapagat Corporate Fund;
- Александр Гужавин, Qazaq National Parks Ltd;
- Ерлан Досымбеков, JV Ernst and Young Advisory LLC.