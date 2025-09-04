Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров Глобального договора ООН в ЦА

Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев вошел в состав совета директоров сети Глобального договора ООН в Центральной Азии, став единственным представителем от Кыргызстана.

Избрание председателя правления подчеркивает растущую роль «Элдик Банка» в продвижении принципов устойчивого развития и укреплении позиций Кыргызстана в региональной и глобальной ESG-повестке.

18 июня 2025 года в Алматы (Казахстан) состоялось официальное открытие локального офиса Глобального договора ООН в Центральной Азии. Новый офис станет ведущей платформой ответственного бизнеса, объединяющей компании региона для достижения Целей устойчивого развития, укрепления международного имиджа Центральной Азии, повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения устойчивого экономического роста.

27 августа 2025 года прошло первое общее собрание участников Сети (Генеральная Ассамблея), собравшее около 100 представителей организаций — участников Глобального договора ООН из Центральной Азии. На заседании были подведены итоги деятельности Глобального договора в регионе за последние три года и представлено видение дальнейшего развития Сети.

Одним из ключевых вопросов повестки стало формирование совета директоров — управляющего органа Сети. По итогам голосования в его состав вошел председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев. Также в совет вошли руководители крупнейших компаний Казахстана и Узбекистана.

Совет директоров выполняет стратегические и надзорные функции: определяет приоритеты работы Сети, формирует региональную повестку устойчивого развития и задает направления международного сотрудничества.

Справочно.

В состав Сети Глобального договора ООН в Центральной Азии также вошли: