«Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS

«Элдик Банк» рад сообщить о полном запуске китайской системы межбанковских платежей CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Этот стратегический шаг открывает новые возможности кыргызстанцам осуществлять прямые и оперативные расчеты в юанях с китайскими контрагентами и другими странами — участницами системы, открывая новые возможности для бизнеса и укрепляя экономические связи между Кыргызстаном и Китаем.

CIPS обеспечивает более быстрые и прозрачные транзакции по сравнению с традиционными способами международных расчетов, минуя посредников и снижая транзакционные издержки.

Значимые преимущества: ускорение платежей, снижение издержек, повышение прозрачности и расширение инструментов для бизнеса на китайском рынке.

Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев отметил: «Запуск CIPS в «Элдик Банке» — это часть нашей стратегии по развитию инновационных решений для клиентов и содействию международному сотрудничеству. Прямые расчеты в юанях значительно упростят финансовые операции, повысят конкурентоспособность наших клиентов и внесут вклад в укрепление двусторонних экономических связей между Кыргызстаном и Китаем».

«Элдик Банк» остается надежным партнером для бизнеса, внедряя современные технологии и предлагая эффективные финансовые решения, соответствующие потребностям динамично развивающейся экономики.

