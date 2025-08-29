17:49
Бизнес

MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана

В последние дни лета пользователи MegaPay смогут ощутить двойную выгоду от привычных платежей. 30 и 31 августа сервис запускает праздничную акцию, в рамках которой кешбэк бонусами на сотни популярных услуг будет увеличен в два раза.

Сегодня MegaPay предлагает своим абонентам широкий выбор сервисов. В праздничные дни эти бонусы будут удвоены. Например, если обычно за оплату в кафе начисляется 5 процентов, то в акции пользователи получат уже 10 процентов. Такой же принцип действует по всем партнерским услугам.

Особое внимание заслуживают страховые продукты ОСАГО, где кешбэк достигает 20 процентов. И только 30 и 31 августа у автовладельцев есть возможность оформить полис ОСАГО через MegaPay с рекордным размером кешбэка до 40 процентов. Это одно из самых выгодных предложений на рынке: клиенты получают не только обязательную страховку, но и ощутимый возврат средств.

Как принять участие?

  • Скачать или обновить приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
  • Оплачивать покупки и услуги через MegaPay, сканируя QR-код MegaPay.

Важно: бонусы начисляются только при оплате с баланса телефона MEGA.

Все бонусы начисляются автоматически и становятся доступными для использования уже после оплаты. Подробный список партнеров акции опубликован на сайте и в мобильном приложении MegaPay  в разделе «Бонусы».

Сегодня бонусные программы становятся все более значимой частью потребительской культуры. Они позволяют пользователям не только экономить, но и получать дополнительное удовольствие от ежедневных платежей. MegaPay продолжает развивать свои сервисы, чтобы каждый платеж превращался в выгодный опыт.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/341499/
