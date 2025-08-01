С 1 июля по 31 августа 2025 года держатели карт Visa от Bakai Bank получают 5 процентов кешбэка реальными деньгами от суммы каждой покупки при оплате через POS-терминалы Bakai Bank.

Акция действует на все категории* повседневных трат — от любимых кофеен, ресторанов и продуктовых магазинов до АЗС, аптек, салонов красоты, спортклубов и бутиков. При оплате покупок в сомах через POS-терминалы Bakai Bank начисляется кешбэк в размере 5 процентов от суммы покупки.

Условия просты и понятны

Оплачивайте товары и услуги картой Visa от Bakai Bank.

Платеж должен проходить через POS-терминалы Bakai Bank.

Валюта операции — KGS.

Начисляется кешбэк в размере 5 процентов от суммы оплаты.

Акция доступна как для новых, так и для действующих клиентов.

Мы стремимся не просто предоставлять сервис, но и создавать ощутимую ценность для наших клиентов.

5 процентов кешбэк — это реальная выгода за каждую оплату, проведенную картой Visa нашего банка.

Лето — идеальное время для выгодных покупок. Пользуйтесь возможностью возвращать часть потраченного и проводите каждый платеж с пользой.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.

*Кешбэк не начисляется по ряду торговых категорий (MCC-кодов) — подробности на cashback.bakai.kg