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Бизнес

Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank

С 1 июля по 31 августа 2025 года держатели карт Visa от Bakai Bank получают 5 процентов кешбэка реальными деньгами от суммы каждой покупки при оплате через POS-терминалы Bakai Bank.

Акция действует на все категории* повседневных трат — от любимых кофеен, ресторанов и продуктовых магазинов до АЗС, аптек, салонов красоты, спортклубов и бутиков. При оплате покупок в сомах через POS-терминалы Bakai Bank начисляется кешбэк в размере 5 процентов от суммы покупки.

Условия просты и понятны

  • Оплачивайте товары и услуги картой Visa от Bakai Bank.
  • Платеж должен проходить через POS-терминалы Bakai Bank.
  • Валюта операции — KGS.
  • Начисляется кешбэк в размере 5 процентов от суммы оплаты.

Акция доступна как для новых, так и для действующих клиентов.

Мы стремимся не просто предоставлять сервис, но и создавать ощутимую ценность для наших клиентов. 

5 процентов кешбэк — это реальная выгода за каждую оплату, проведенную картой Visa нашего банка.

Лето — идеальное время для выгодных покупок. Пользуйтесь возможностью возвращать часть потраченного и проводите каждый платеж с пользой.

Bakai Bank — для того, что действительно важно.

*Кешбэк не начисляется по ряду торговых категорий (MCC-кодов) — подробности на cashback.bakai.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338264/
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