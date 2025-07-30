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Бизнес

Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки

Смартфон, который выдержит пляж, горы, фестиваль и сто сторис подряд? Это точно Honor — и этим летом он еще выгоднее, чем обычно.

Пока вы планируете выезды, пикники и поездки за город, в O!Store идет акция, мимо которой пройти трудно: при покупке одного из смартфонов Honor — X5b, X6b, X7c, X8c или X9c — вы получаете кешбэк 1500 сомов на связь и интернет от О!. А еще — стильные подарки от бренда: фирменный шейкер и подставка для телефона при покупке некоторых моделей.

Honor — это надежность в поездке, четкие фото на закате, быстрая зарядка в перерыве между треками, и батарея, которой хватает до самого вечера. Сами модели радуют большим экраном, стабильной работой и прочной сборкой — все, что нужно для активного лета.

Важно! В O!Store представлены актуальные модели Honor с официальной регистрацией IMEI. Это гарантирует стабильную работу устройств в сетях Кыргызстана.

Вся линейка доступна в рассрочку до 12 месяцев — без первого взноса и переплат.

Акция продлится до 31 августа включительно — так что, если давно приглядывали Honor, это ваш момент! Лето не ждет — выбирай смартфон на ostore.kg!

***

Количество устройств ограничено. Кэшбек можно потратить только на услуги связи О!

Кредит предоставляет ОАО «О!Банк», который может отказать в его предоставлении. ОАО «О!Банк». Лиц. НБКР № 044 от 17.09.2024 года. Подробнее на сайте obank.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337969/
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