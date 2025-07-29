«Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года

Отличные новости для всех, кто выбирает исламское финансирование! «Айыл Банк» продлевает выгодные условия по сниженным ставкам по исламским продуктам до 31 декабря 2025 года.

Успейте воспользоваться возможностью!

Выгодные условия по ставкам продлены, а значит, вы все еще можете оформить финансирование по сниженным ставкам по следующим направлениям:

Ипотечное финансирование от 14 процентов годовых (годовая наценка — 7,74 процента).

Потребительское финансирование от 16 процентов годовых (годовая наценка — 8,88 процента).

Автофинансирование от 16 процентов годовых (годовая наценка — 8,88 процента).

Бизнес-финансирование от 14 процентов годовых (годовая наценка — 7,74 процента)

Агрофинансирование от 14 процентов годовых (годовая наценка — 7,74 процента).

Программа «Айым Финанс» от 16 процентов годовых (годовая наценка — 8,88 процента).

Программа «Эко-Мурабаха» от 16 процентов годовых (годовая наценка — 8,88 процента).

Это реальный шанс спокойно планировать будущее: приобрести жилье, обновить авто, развить аграрное хозяйство или свой бизнес — с поддержкой, выгодой и в соответствии с принципами исламского финансирования.

«Айыл Банк» продолжает расширять линейку исламских продуктов, чтобы каждый мог выбрать удобное и честное финансовое решение в соответствии со своими ценностями и целями.

Узнать подробности и получить консультацию вы можете в любом отделении «Айыл Банка» или на сайте www.ab.kg.

Мы рядом, чтобы поддерживать ваши планы!

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