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Бизнес

MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV

Футбольные страсти накаляются! Сегодня в Бишкеке и селе Беш-Кунгей состоятся финальные матчи «Турнира четырех наций» среди молодежных сборных до 23 лет, где принимают участие команды из Кыргызстана, Омана, Сирии и Бахрейна.

Расписание игр:

  • 20.00: Оман — Сирия (стадион «Достук Арена», село Беш-Кунгей);
  • 20.00: Кыргызстан — Бахрейн (стадион имени Долона Омурзакова, Бишкек).

Болельщикам на стадионе имени Долона Омурзакова — подарок от MEGA! Подключайтесь к бесплатному Wi-Fi от государственного оператора MEGA прямо на трибуне.

Как подключиться:

  1. Выберите сеть MEGA_WiFi.
  2. Введите номер MEGA.
  3. Получите SMS-код.
  4. Введите код и наслаждайтесь интернетом без ограничений!

Не можете прийти на стадион? Смотрите трансляции в прямом эфире через приложение MegaTV на канале Kyrgyz Sport TV — на телефоне, планшете, ноутбуке или даже Smart TV.

Скачивайте MegaTV в App Store или Google Play — и вы в игре!

Кстати, абоненты тарифов «Элдики + MegaTV» смотрят трансляции бесплатно — трафик не тарифицируется.

Турнир проходит в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка Азии U-23, которые пройдут в Бишкеке уже с 1 по 9 сентября.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337259/
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