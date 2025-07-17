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Бизнес

Скидка 25 процентов на семейный тариф от О! — экономьте 500 сомов каждый месяц

Семья должна отдыхать, а не считать мегабайты. Только этим летом тариф «Семья Премиум» от О! можно подключить со скидкой — всего за 1490 сомов вместо 1990 в месяц. Это мобильная связь для троих, домашний интернет и ТВ — все в одном.

Что входит

  • каждому — безлимитный интернет в смартфоне, бесплатная раздача Wi-Fi, 100 минут на другие мобильные сети КР, безлимитные звонки и SMS в сети О!;
  • дома — проводной интернет до 500 Мбит/с от Saima без тормозов;
  • мощный гигабитный Wi-Fi роутер + ТВ-приставка бесплатно;
  • интерактивное ТВ нового поколения, более 220 каналов в отличном качестве и доступ сразу к 5 онлайн-кинотеатрам — от кыргызских фильмов до мировых хитов.

Одна подписка — все под контролем

Три номера в одном тарифе, оплата с одного счёта, можно подключить больше участников.

Где подключиться

В приложении «Мой О!» или в любом O!Store. Проверьте доступность интернета Saima по своему адресу.

Спешите, акция действует только до 31.08.2025. Скидка предоставляется в течение 100 дней с момента подключения тарифа. Подробнее — на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336588/
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