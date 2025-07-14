Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA

Государственный оператор связи MEGA предлагает удобное решение для всех, кто любит быть онлайн без ограничений. Тарифная опция «Безлимит» — это свобода общения, просмотра контента и участия в любимых онлайн-играх без учета трафика.

С опцией «Безлимит» абоненты получают неограниченный доступ к популярным платформам и мессенджерам, включая:

WhatsApp

YouTube

Telegram

Instagram

Одноклассники

Facebook

ВКонтакте

Будьте на связи с друзьями, делитесь моментами, смотрите видео и общайтесь без страха потратить весь интернет.

Играй в свое удовольствие

Геймеров ждет неограниченный трафик в самых востребованных мобильных играх:

PUBG Mobile

Garena FreeFire

World of Tanks Blitz

Brawl Stars

Dota Underlords

Clash of Clans

Никаких лагов и неожиданных отключений — только чистый геймплей.

Выбирайте, сколько вам нужно безлимита:

1 день — 20 сом (*6161*3*1#)

(*6161*3*1#) 7 дней — 90 сом (*6161*3*7#)

(*6161*3*7#) 30 дней — 195 сом (*6161*3*30#)

Опция «Безлимит» доступна как индивидуальным, так и корпоративным клиентам MEGA.

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.