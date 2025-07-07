18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию

«Банк Компаньон» наградил победителей акции «Путешествия с «Банком Компаньон».

«Банк Компаньон» провел церемонию награждения победителей акции «Путешествуй с «Банком Компаньон». В результате 18 клиентов из разных уголков Кыргызстана получили главный приз — путевки в Турцию на двоих.

Мероприятие прошло в теплой и праздничной атмосфере. Победители признались, что участие в акции стало для них приятной возможностью испытать удачу, а полученный приз — настоящим шансом воплотить мечту о путешествии.

Директор центрального филиала «Банк Компаньон» Марат Тайжанов подчеркнул значимость подобных мероприятий для компании:

«Банк Компаньон» — это не только надежный финансовый партнер. Для нас важно дарить клиентам эмоции, открывать новые возможности, создавать теплые воспоминания. Мы рады, что благодаря этой акции 18 наших клиентов смогут увидеть новые страны, почувствовать радость путешествий и провести незабываемое время. Мы ценим доверие каждого, кто выбирает нас, и продолжим радовать своих клиентов интересными проектами и полезными инициативами», — отметил он.

«Банк Компаньон» активно развивает клиентские программы, продолжает внедрять новые сервисы и проводить акции, которые делают банковское обслуживание не только выгодным, но и эмоционально значимым. В «Банке Компаньон» подчеркивают, что впереди — еще больше возможностей для клиентов по всей стране.