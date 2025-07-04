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Бизнес

Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!

Планируете отдых на Иссык-Куле? Сеть Мобильного оператора О! вовсю встречает отдыхающих. Увеличена емкость сети, установлены новые базовые станции, проведена работа по расширению пропускной способности сети на действующем оборудовании. Связь стабильна, интернет быстрый — можно отдыхать и оставаться на связи.

А самое приятное — подключиться к сети О! можно удаленно, в пару кликов по технологии eSIM. Просто скачайте приложение «Мой О!», выберите номер и тариф — и вы в сети, без похода в салон связи.

Важно: подключить eSIM можно еще до приезда в Кыргызстан — активировать услуги связи можно только на территории Кыргызской Республики.

Бонус для новых абонентов

+30 ГБ скоростного интернета в подарок получат те, кто впервые подключается в сети О! — идеально для YouTube, сторис, стриминга, музыки и навигации. Все, что нужно в дороге и на отдыхе.

Переходите на О! и возьмите интернет с собой туда, где вода прозрачная, горы рядом и хочется делиться моментами.

Подарок при покупке смартфона


А еще в магазинах O!Store вдоль всего Иссык-Кульского побережья действует летняя акция! При покупке любого смартфона вы получаете фирменный национальный сувенир в подарок. Приятный бонус, который станет ярким напоминанием о вашем отпуске. В магазинах O!Store вы найдете все, что нужно для подключения к интернету: смартфоны, винглы, роутеры, наушники, кабели, адаптеры, пауэрбанки и другие необходимые аксессуары. Вас ждут выгодные акции и скидки. Адреса магазинов можно узнать на сайте ostore.kg.

Акция «Сувенир в подарок при покупке смартфона» действует с 27.06.2025 по 31.08.2025. Изображение товара на картинке носит ознакомительный характер. Наличие и характеристики подарочных сувениров уточняйте у консультантов O!Store. Подробная информация о тарифах и акциях на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335181/
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