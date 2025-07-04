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А самое приятное — подключиться к сети О! можно удаленно, в пару кликов по технологии eSIM. Просто скачайте приложение «Мой О!», выберите номер и тариф — и вы в сети, без похода в салон связи.

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