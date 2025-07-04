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Бизнес

В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» информирует, что в связи с проведением ремонтных и расширительных работ на территории аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Манас» прекращена работа привокзальной платной парковки.

Для вашего удобства открыты две новые парковочные зоны: одна — правее здания аэропорта, у входа в зал внутренних вылетов, вторая — вдоль главной трассы, слева.

Аэропорт приносит извинения за возможные неудобства и просит всех посетителей не оставлять автомобили вдоль основной трассы, чтобы избежать заторов и не создавать препятствий другим участникам движения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335173/
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