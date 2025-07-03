BakAi & «Шоро» запускают летнюю акцию с призами

С 3 июля по 30 сентября 2025 года Bakai Bank приглашает принять участие в летней акции «Лето с BakAi & Шоро» ярко и с выгодой. В рамках акции у участников есть шанс выиграть крутые призы — iPhone 16 Pro, AirPods и фирменную продукцию от банка за покупку любимого напитка и оплату через мобильное приложение BakAi, отсканировав QR-код «Бакай Банка» в торговых точках «Шоро».

Условия участия максимально просты: достаточно покупать напитки «Шоро» на розлив в Бишкеке на сумму от 24 сомов и оплачивать через QR-код в мобильном приложении BakAi.

За каждую покупку участник получает 1 «стаканчик» — балл, при этом в день можно получить до 3 баллов. Чтобы участвовать в розыгрыше призов, нужно накопить минимум 70 баллов за месяц.

Акция разделена на три месяца:

июль;

август;

сентябрь.

В каждом месяце разыгрываются:

5 iPhone 16 Pro;

50 наушников AirPods;

600 единиц брендированной продукции от Bakai Bank.

Побеждают те, кто первым накопит максимальное количество баллов за месяц. Все участники могут отслеживать результаты в мобильном приложении BakAi: на главной странице отображается счетчик с количеством «стаканчиков». Для этого необходимо обновить приложение (нажмите, чтобы обновить BakAi до последней версии).

Мы стремимся, чтобы финансовые сервисы были не только удобными, но и приносили выгоду и радость.

Лето с BakAi & «Шоро» — это про удобные платежи, любимые вкусы и шанс получить крутые подарки. Пейте «Шоро», платите QR-кодом через BakAi — и выигрывайте!

Bakai Bank — для того, что действительно важно.