Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн

Июль — важный период для родителей и первоклассников. Пока дети наслаждаются летом, родители готовятся к школе. Один из ключевых шагов — подача заявления в образовательное учреждение.
Теперь это можно сделать онлайн за пару минут с сервисом «Электронная школа» в приложении MBANK.
До 15 августа сервис предоставляет список школ для зачисления, в которых есть свободные места.
Места в школах заканчиваются быстрее, чем кажется. Успейте записаться заранее!
Почему стоит оформить запись онлайн:
- без бумажек и визитов в учебные заведения;
- всего пару минут через смартфон;
- уведомление о зачислении приходит сразу в приложение.
Как записаться в школу через MBANK:
- Откройте приложение MBANK и перейдите в раздел «Сервисы».
- Выберите пункт «Электронная запись в школу».
- Укажите ребенка, которого хотите записать.
- Система отобразит список школ, в которых есть свободные места.
- Выберите школу и язык обучения.
- Подтвердите отправку заявки.
После отправки вы получите уведомление о зачислении в школу. Все быстро, просто и без лишних хлопот.
MBANK — первый цифровой.
Лицензия НБ КР № 014.