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Бизнес

Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн

Июль — важный период для родителей и первоклассников. Пока дети наслаждаются летом, родители готовятся к школе. Один из ключевых шагов — подача заявления в образовательное учреждение.

Теперь это можно сделать онлайн за пару минут с сервисом «Электронная школа» в приложении MBANK.

До 15 августа сервис предоставляет список школ для зачисления, в которых есть свободные места.

Места в школах заканчиваются быстрее, чем кажется. Успейте записаться заранее!

Почему стоит оформить запись онлайн:

  • без бумажек и визитов в учебные заведения;
  • всего пару минут через смартфон;
  • уведомление о зачислении приходит сразу в приложение.

Как записаться в школу через MBANK:

  1. Откройте приложение MBANK и перейдите в раздел «Сервисы».
  2. Выберите пункт «Электронная запись в школу».
  3. Укажите ребенка, которого хотите записать.
  4. Система отобразит список школ, в которых есть свободные места.
  5. Выберите школу и язык обучения.
  6. Подтвердите отправку заявки.

После отправки вы получите уведомление о зачислении в школу. Все быстро, просто и без лишних хлопот.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия НБ КР № 014. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335107/
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