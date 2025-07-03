Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн

Июль — важный период для родителей и первоклассников. Пока дети наслаждаются летом, родители готовятся к школе. Один из ключевых шагов — подача заявления в образовательное учреждение.

Теперь это можно сделать онлайн за пару минут с сервисом «Электронная школа» в приложении MBANK.

До 15 августа сервис предоставляет список школ для зачисления, в которых есть свободные места.

Места в школах заканчиваются быстрее, чем кажется. Успейте записаться заранее!

Почему стоит оформить запись онлайн:

без бумажек и визитов в учебные заведения;

всего пару минут через смартфон;

уведомление о зачислении приходит сразу в приложение.

Как записаться в школу через MBANK:

Откройте приложение MBANK и перейдите в раздел «Сервисы». Выберите пункт «Электронная запись в школу». Укажите ребенка, которого хотите записать. Система отобразит список школ, в которых есть свободные места. Выберите школу и язык обучения. Подтвердите отправку заявки.

После отправки вы получите уведомление о зачислении в школу. Все быстро, просто и без лишних хлопот.

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