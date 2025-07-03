Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC

Компания FOOD DREAM — официальный представитель международного бренда KFC в Кыргызстане — выступила партнером турнира по мини-футболу среди сотрудников МВД и государственных органов. Соревнования прошли 1 и 2 июля на поле Кыргызской федерации футбола.
KFC в очередной раз показала: бренд — это не только про кухню. Спорт здесь воспринимается как часть повседневной жизни и корпоративной культуры.
«Мы работаем в компании, где важно не только вкусно кормить людей, но и делать этот мир чуточку лучше. А спорт — это про здоровье, дисциплину и команду. Все, что нам близко», — отмечают в KFC.
Турнир стал площадкой, где проявились не только спортивные навыки, но и сплоченность, сила духа и стремление к победе. На поле вышли команды, чья повседневная работа связана с ответственностью и службой государству, — и каждая игра напоминала, как важно уметь действовать сообща.
Официальное открытие прошло при участии начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Женишбека Мамаюнусовича, который пожелал участникам честного соперничества и спортивного духа.
По итогам турнира:
• 1-е место — команда ГСИН при кабинете министров;
• 2-е место — команда службы охраны МВД;
• 3-е место — команда центрального аппарата МВД;
• 4-е место — команда Министерства обороны.