Фото организаторов. Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC

Компания FOOD DREAM — официальный представитель международного бренда KFC в Кыргызстане — выступила партнером турнира по мини-футболу среди сотрудников МВД и государственных органов. Соревнования прошли 1 и 2 июля на поле Кыргызской федерации футбола.

KFC в очередной раз показала: бренд — это не только про кухню. Спорт здесь воспринимается как часть повседневной жизни и корпоративной культуры.

«Мы работаем в компании, где важно не только вкусно кормить людей, но и делать этот мир чуточку лучше. А спорт — это про здоровье, дисциплину и команду. Все, что нам близко», — отмечают в KFC.

Турнир стал площадкой, где проявились не только спортивные навыки, но и сплоченность, сила духа и стремление к победе. На поле вышли команды, чья повседневная работа связана с ответственностью и службой государству, — и каждая игра напоминала, как важно уметь действовать сообща.

Фото организаторов. Мини-футбол для тех, кто на службе: как прошел турнир при поддержке KFC

Официальное открытие прошло при участии начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Женишбека Мамаюнусовича, который пожелал участникам честного соперничества и спортивного духа.

По итогам турнира:

• 1-е место — команда ГСИН при кабинете министров;

• 2-е место — команда службы охраны МВД;

• 3-е место — команда центрального аппарата МВД;

• 4-е место — команда Министерства обороны.

Победа — это всегда приятно. Но главное, что показал турнир, — это взаимное уважение, дисциплина и настоящий спортивный дух, объединяющий тех, кто каждый день стоит на страже порядка и безопасности.