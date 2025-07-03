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Бизнес

Как избежать штрафов: оформите ОСАГО быстро и выгодно

С 1 июля 2025 года в Кыргызстане начал действовать усиленный контроль за наличием полиса ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности). Инспекторы ГУОБДД уже проводят массовые проверки на дорогах. Водителям без полиса грозит штраф: 3 тысячи сомов — для физических лиц и 13 тысяч — для юридических.

Что делать, если вы еще не успели оформить полис?

ОСАГО можно оформить онлайн за 5 минут в приложении Balance.kg и получить назад 25 процентов от стоимости в виде кешбэка.

Сколько стоит ОСАГО?

Цены начинаются от 1 тысячи 680 сомов в год и зависят от характеристик автомобиля, стажа водителя, региона проживания и других факторов. Расчет производится автоматически.

Почему выгодно оформить ОСАГО через Balance.kg:

  • Экономия времени — оформление происходит полностью онлайн, без посещения офиса и очередей.
  • Экономия средств — кешбэк в размере 25 процентов возвращается на электронный кошелек Balance.kg.

Как оформить ОСАГО в Balance.kg:

1. Скачайте или обновите приложение Balance.kg.
2. На главной странице откройте «Доп. сервисы» (на Android) или прокрутите вниз (на iOS).
3. Выберите ОСАГО.
4. Выберите страховую компанию (например, «Сакбол»).
5. Выберите свой автомобиль.
6. Укажите цель использования, период страхования и дату начала действия.
7. Нажмите «Сохранить».
8. Подтвердите платеж.

Приобретенный полис сохранится в этом же разделе, а кешбэк поступит на электронный кошелек Balance.kg.

Не дожидайтесь штрафов — оформляйте полис и получайте кешбэк с Balance.kg.

Лицензия НБ КР № 2026111019 от 11.10.2019.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335042/
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