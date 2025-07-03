Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia

Если вы любите кыргызское кино, подключайте бесплатную комбо-опцию Etnomedia на тарифе «Переходи на О! Комбо».

Etnomedia — это онлайн-кинотеатр с уникальной подборкой кыргызских фильмов, сериалов и документальных лент.

Здесь собраны как современные премьеры, так и культовые картины: «Курманджан датка», «Алтын Казык», «Уркуя» и десятки других. Все в высоком качестве и без рекламы. Смотрите на смартфоне, планшете или через ТВ — где удобно и когда удобно.

Летом особенно важно отдыхать с комфортом и выбирать то, что нравится. Тариф «Переходи на О! Комбо» как раз для этого:

безлимит в сети О! для свободного общения с друзьями и близкими;

много скоростного интернета для соцсетей, стримов, видео и музыки;

40 ТВ-каналов в O!TV — кино, спорт, новости всегда с вами;

две бесплатные комбо-опции на выбор — выбирайте то, что важно именно вам.

Какие комбо-опции можно выбрать:

еще 40 ГБ интернета;

бесплатная раздача Wi-Fi;

более 200 ТВ-каналов в O!TV;

онлайн-кинотеатр Premier;

онлайн-кинотеатр Start;

онлайн-кинотеатр Wink;

онлайн-кинотеатр Etnomedia;

«Яндекс Плюс» со скидками, музыкой, книгами и кино.

Собери свой идеальный тариф и смотри кыргызское кино, где бы ты ни был этим летом.

Подключай тариф «Переходи на О! КОМБО» и собирай свой идеальный набор услуг — под свои интересы и привычки в приложении «Мой О!». Все просто, удобно и без переплат. Подробнее можно узнать на сайте perehodi.o.kg.

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