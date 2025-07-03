Оплата госпошлины в суд стала проще с MegaPay

Теперь пользователи мобильного приложения MegaPay могут оплачивать государственную пошлину онлайн — в любое время и без необходимости посещения офиса банка. Новый сервис реализован в сотрудничестве с Верховным судом Кыргызской Республики и стал еще одним шагом к цифровизации государственных услуг.

Государственная пошлина — это обязательный платеж, взимаемый при подаче искового заявления в суд, получении юридически значимых документов и совершении других официальных действий.

Как воспользоваться услугой:

Установите или обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play). Откройте раздел «Сервисы», затем выберите категорию «Государственные услуги». Нажмите на «Оплата госпошлины в суд». Выберите один из вариантов: Оплата за себя: достаточно ввести сумму, ИНН и ФИО заполняются автоматически.

Оплата за другого человека: потребуется указать ИНН, ФИО и сумму.

Новый сервис доступен для всех пользователей MegaPay и предназначен как для физических, так и для юридических лиц. Благодаря этой функции жители Кыргызстана смогут экономить время и быстрее получать доступ к юридическим услугам, не покидая дома или офиса.

Внедрение цифровых решений в правовую сферу — это важный шаг на пути к более доступной и эффективной судебной системе.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.