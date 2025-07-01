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Бизнес

MBANK продлевает акцию на FreeStyle Premium до 31 июля

По многочисленным просьбам клиентов MBANK продлевает акцию на карту FreeStyle Premium до 31 июля 2025 года!

FreeStyle Premium — это не просто карта, это свобода в каждом дне.

Это ваш пропуск в мир стиля, свободы и премиальных возможностей от MBANK. Современный дизайн, удобство в каждой детали и максимум привилегий — все, чтобы вы чувствовали комфорт и контроль каждый день.


Original track by Bomfunk MC’s — Freestyler

У вас все еще есть шанс оформить премиальную карту с бесплатной доставкой и скидкой 80 процентов— всего за 1 тысячу сомов вместо 6 тысяч!

Что входит в пакет FreeStyle Premium:

  • бесплатный NFC-стикер для бесконтактной оплаты;

  • кешбэк 5 процентов на кинотеатры, 2 процента на остальные покупки;

  • бесплатная доставка карты по всему Кыргызстану;

  • доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру (Dragon Pass);

  • бесплатная упаковка багажа и Fast Track в аэропортах;

  • приоритетное обслуживание в отделениях MBANK;

  • «Платиновый» уровень в MBonus — с повышенным кешбэком у партнеров.

Как заказать?

  1. Откройте приложение MBANK.

  2. Выберите «Заказ карты» → FreeStyle Premium.

  3. Ознакомьтесь с условиями и оформите доставку.

  4. Получите карту с курьером — быстро, удобно, бесплатно.

Стоимость выпуска и первого года обслуживания — всего 1 тысячу сомов!
Акция действует до 31 июля 2025 года включительно.

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334872/
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