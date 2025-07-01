MBANK продлевает акцию на FreeStyle Premium до 31 июля

По многочисленным просьбам клиентов MBANK продлевает акцию на карту FreeStyle Premium до 31 июля 2025 года!
FreeStyle Premium — это не просто карта, это свобода в каждом дне.
Это ваш пропуск в мир стиля, свободы и премиальных возможностей от MBANK. Современный дизайн, удобство в каждой детали и максимум привилегий — все, чтобы вы чувствовали комфорт и контроль каждый день.
Original track by Bomfunk MC’s — Freestyler
У вас все еще есть шанс оформить премиальную карту с бесплатной доставкой и скидкой 80 процентов— всего за 1 тысячу сомов вместо 6 тысяч!
Что входит в пакет FreeStyle Premium:
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бесплатный NFC-стикер для бесконтактной оплаты;
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кешбэк 5 процентов на кинотеатры, 2 процента на остальные покупки;
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бесплатная доставка карты по всему Кыргызстану;
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доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру (Dragon Pass);
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бесплатная упаковка багажа и Fast Track в аэропортах;
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приоритетное обслуживание в отделениях MBANK;
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«Платиновый» уровень в MBonus — с повышенным кешбэком у партнеров.
Как заказать?
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Откройте приложение MBANK.
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Выберите «Заказ карты» → FreeStyle Premium.
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Ознакомьтесь с условиями и оформите доставку.
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Получите карту с курьером — быстро, удобно, бесплатно.
Стоимость выпуска и первого года обслуживания — всего 1 тысячу сомов!
Акция действует до 31 июля 2025 года включительно.
Лицензия № 014 НБ КР.