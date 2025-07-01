MBANK продлевает акцию на FreeStyle Premium до 31 июля

По многочисленным просьбам клиентов MBANK продлевает акцию на карту FreeStyle Premium до 31 июля 2025 года!

FreeStyle Premium — это не просто карта, это свобода в каждом дне.

Это ваш пропуск в мир стиля, свободы и премиальных возможностей от MBANK. Современный дизайн, удобство в каждой детали и максимум привилегий — все, чтобы вы чувствовали комфорт и контроль каждый день.

Original track by Bomfunk MC’s — Freestyler

У вас все еще есть шанс оформить премиальную карту с бесплатной доставкой и скидкой 80 процентов— всего за 1 тысячу сомов вместо 6 тысяч!

Что входит в пакет FreeStyle Premium:

бесплатный NFC-стикер для бесконтактной оплаты;

кешбэк 5 процентов на кинотеатры, 2 процента на остальные покупки;

бесплатная доставка карты по всему Кыргызстану;

доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру (Dragon Pass);

бесплатная упаковка багажа и Fast Track в аэропортах;

приоритетное обслуживание в отделениях MBANK;

«Платиновый» уровень в MBonus — с повышенным кешбэком у партнеров.

Как заказать?

Откройте приложение MBANK. Выберите «Заказ карты» → FreeStyle Premium. Ознакомьтесь с условиями и оформите доставку. Получите карту с курьером — быстро, удобно, бесплатно.

Стоимость выпуска и первого года обслуживания — всего 1 тысячу сомов!

Акция действует до 31 июля 2025 года включительно.

MBANK — Первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.