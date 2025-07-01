MEGA обеспечивает связью строительство стратегической железнодорожной магистрали

Государственный оператор сотовой связи MEGA уверенно прокладывает путь к будущему Кыргызстана, обеспечивая передовые коммуникации на ключевых участках строительства стратегической железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Этот грандиозный проект — железная дорога протяженностью 486 километров, из которых свыше 300 километров пройдут по территории Кыргызстана — станет мощным катализатором экономического роста и укрепления международного сотрудничества в Центральной Азии. Соединяя Кашгар (Китай) с Торугартским перевалом и далее с Андижаном (Узбекистан), этот маршрут преобразит транспортную инфраструктуру региона, выведет Кыргызстан в статус стратегического транзитного узла, повысит инвестиционную привлекательность и создаст новые возможности для развития бизнеса и туризма.

В условиях сурового высокогорья и сложных климатических реалий, специалисты госоператора с апреля 2025 года успешно реализуют масштабные работы по созданию и запуску современных базовых станций 4G.

Эти объекты связи обеспечивают непрерывную и надежную коммуникацию на самых ответственных участках стройки, поддерживая труд строителей и безопасность пограничных пунктов.

Ввод в эксплуатацию базовой станции в районе КПП «Музтор», расположенного в долине Арпа, позволил обеспечить покрытие значительной части автодороги Нарын – Торугарт, а также наладить связь с пограничной заставой.

Запуск базовой станции возле населенного пункта Орто-Сырт в Ак-Талинском районе Нарынской области обеспечил доступ к сети четвертого поколения в ранее не охваченном сотовой связью отдаленном селе, а также связал строительную площадку дорожных служб.



Введение в работу базовой станции у подножья западной части перевала Сары-Кыр в Джалал-Абадской области обеспечило связь на строительной площадке одного из планируемых тоннелей железной дороги Китай – Узбекистан, а также охватило участок автодороги, проходящий через ущелье Урумбаш.



Кроме того, была запущена базовая станция для обеспечения связи в лагере строителей железнодорожного участка в высокогорье, рядом с селом Кош-Добо Ак-Талинского района Нарынской области.

MEGA своим вкладом в создание высокотехнологичной связи поддерживают амбиции страны, превращая ее в важный узел глобальных транспортных и коммуникационных сетей.

Благодаря системной работе компании даже самые труднодоступные уголки Кыргызстана получают надежную связь, столь необходимую для реализации масштабных инфраструктурных проектов. Обеспечивая бесперебойную коммуникацию на всей протяженности строящейся железнодорожной магистрали, государственный оператор не просто внедряет технологии — он строит цифровой мост между будущим страны и ее сегодняшними достижениями. В этом большом пути MEGA становится неотъемлемой частью прогресса, соединяя людей и усилия в едином стремлении к развитию и процветанию Кыргызстана.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

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