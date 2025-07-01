Акция от «Оптима Банка» и «Золотой короны»: розыгрыш призов каждый месяц

С 1 июля по 31 декабря 2025 года отправляйте денежные переводы через систему «Золотая корона» в отделениях «Оптима Банка» — и участвуйте в розыгрыше ценных подарков!
Как принять участие?
Совершайте переводы через систему «Золотая корона» в любом отделении «Оптима Банка».
Минимальная сумма перевода — 10 тысяч сомов.
Никакой регистрации не нужно — вы автоматически становитесь участником акции.
Призы разыгрываются каждый месяц:
- 1-е место — электросамокат Ninebot F2 Plus;
- 2-е место — электровелосипед Skillmax 350 ватт;
- 3-е место — телевизор Elista TV 43″ Smart WebOS.
Чем больше переводов, тем выше шанс на победу.
Не упустите возможность — совершайте денежные переводы через «Золотую корону» и становитесь участником розыгрыша подарков на каждом этапе.
Подробнее об условиях — на сайте «Оптима Банка».
Лицензия № 018 НБ КР.