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Бизнес

Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»

Авиакомпания «Асман Эйрлайнс» в партнерстве с туроператором «Компас Казахстан» запустила первый рейс по новому направлению — из Алматы в международный аэропорт «Иссык-Куль» (Тамчи).

Рейс будет выполняться на протяжении летнего сезона дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Стоимость билета — от 6 тысяч сомов.

Новый маршрут — это отличная возможность для гостей из Казахстана познакомиться с красотой кыргызской природы, насладиться свежим горным воздухом и теплыми водами высокогорного Иссык-Куля.

Билеты Asman Airlines можно приобрести напрямую, без переплат и посредников, в приложении авиакомпании (скачать в App Store или Google Play). 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334555/
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