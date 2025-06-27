Впереди выходные, а значит — время расслабиться и насладиться зрелищными матчами FIFA Club World Cup 2025 вместе с Saima + O!TV.

Лучшие клубы мира, напряженные встречи и громкие имена — все это ждет вас в прямом эфире.

Включайте Saima + O!TV — смотрите трансляции на ТВ, смартфоне или ноутбуке, ставьте на паузу, отматывайте лучшие моменты и болейте за любимую команду вместе с миллионами зрителей по всему миру!

Сохраняйте расписание — матчи уже на этих выходных, смотрите вместе с Saima + O!TV на телеканале Q Sport.KG:

28 июня, пятница

22.00 «Палмейрас» vs «Ботафого»

29 июня, суббота

02.00 «Бенфика» vs «Челси»

22.00 «Пари Сен-Жермен» vs «Интер Майами»

30 июня, воскресенье

02.00 «Фламенго» vs «Бавария»

Проведите выходные с любимыми командами и стабильным интернетом от Saima.

А если у вас еще нет Saima, оставьте заявку на подключение прямо сейчас:

по номеру 0708909000;

в любом магазине O!Store;

на сайте https://www.saimatelecom.kg/ru;

или в приложении Мой О! https://o.kg/l/a?t=cmn_saima.

Лето короткое — наслаждайтесь им с комфортом, а Saima позаботится о домашнем интернете и развлечениях, чтобы вы могли просто отдыхать.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.