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Бизнес

Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV

Впереди выходные, а значит — время расслабиться и насладиться зрелищными матчами FIFA Club World Cup 2025 вместе с Saima + O!TV.

Лучшие клубы мира, напряженные встречи и громкие имена — все это ждет вас в прямом эфире.

Включайте Saima + O!TV — смотрите трансляции на ТВ, смартфоне или ноутбуке, ставьте на паузу, отматывайте лучшие моменты и болейте за любимую команду вместе с миллионами зрителей по всему миру!

Сохраняйте расписание — матчи уже на этих выходных, смотрите вместе с Saima + O!TV на телеканале Q Sport.KG:

28 июня, пятница

22.00 «Палмейрас» vs «Ботафого»

29 июня, суббота

02.00 «Бенфика» vs «Челси»

22.00 «Пари Сен-Жермен» vs «Интер Майами»

30 июня, воскресенье

02.00 «Фламенго» vs «Бавария»

Проведите выходные с любимыми командами и стабильным интернетом от Saima.

А если у вас еще нет Saima, оставьте заявку на подключение прямо сейчас:

Лето короткое — наслаждайтесь им с комфортом, а Saima позаботится о домашнем интернете и развлечениях, чтобы вы могли просто отдыхать.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.
Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334498/
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