20:03
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»

28 июня 2025 года в Бишкеке состоится уникальное научно-просветительское событие — форум «Путь к бесконечности», посвященный астрономии, астрофизике и будущему космонавтики. Мероприятие пройдет в Государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова при поддержке Bakai Bank, выступающего партнером инициатив, продвигающих науку и знания в Кыргызстане.

Форум объединит в одном зале ведущих ученых, молодых исследователей, школьников, студентов и всех, кто мечтает о звездах. Ведущие эксперты из России поделятся своими знаниями о загадках космоса и возможностях межзвездных путешествий:

  • Владимир Сурдин — популяризатор науки, астроном, преподаватель МГУ;
  • Алексей Семихатов — физик, научный журналист и телеведущий;
  • Борис Штерн — астрофизик, писатель и редактор журнала «Троицкий вариант».

Гостей ждет насыщенная программа: звездные лекции, конкурсы, розыгрыши, живая музыка и подарки от партнеров.

Держатели билетов MAX смогут поучаствовать в эксклюзивной сессии вопросов и ответов, получить автографы и лично пообщаться с учеными.

Bakai Bank всегда поддерживает идеи, которые расширяют горизонты, — как в бизнесе, так и в образовании. «Путь к бесконечности» — это событие, которое вдохновляет, пробуждает любознательность и прокладывает дорогу к звездам.

Когда: 28 июня 2025 года.
Где: город Бишкек, Государственная филармония имени Токтогула Сатылганова.
Начало: в 11.00.

Присоединяйтесь к событию, которое покажет: путь к знаниям — это путь к бесконечности.
Bakai Bank — для того, что действительно важно.

А еще у нас есть приятный бонус — при покупке билета на iticket.kg вы можете получить скидку 10 процентов. Просто введите промокод BAKAI (латиницей) при покупке!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334350/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
«Бакай Иншуренс» — страховая компания Bakai Bank
Мы запускаем BakAi-чат — инновация, которая меняет мобильный банкинг уже сегодня
Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025
Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
BAKAI BANK поддерживает легкую промышленность и креативный бизнес в Кыргызстане
Около 4 тысяч человек приняли участие в полумарафоне Bakai Bank Jaz Demi 2025
«Умный» картомат с ИИ впервые в КР от Bakai Bank
Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
Популярные новости
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
Бизнес
Bakai Bank поддержит космическое событие года&nbsp;&mdash; форум &laquo;Путь к&nbsp;бесконечности&raquo; Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»
Optima24 стало еще удобнее и&nbsp;безопаснее: обновление, созданное с&nbsp;заботой о&nbsp;вас Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; &laquo;Переходи на&nbsp;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
MBANK предупреждает о&nbsp;недостоверной информации MBANK предупреждает о недостоверной информации
26 июня, четверг
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат...
19:54
Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»
19:40
Открытое небо. Таджикистан снял все ограничения на авиаперевозки
19:24
Более 65 тысяч преждевременных смертей в странах ЦА связывают с грязным воздухом
19:02
Чемпионат Азии по вольной борьбе (U-17). У кыргызстанцев серебро и две бронзы