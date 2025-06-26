28 июня 2025 года в Бишкеке состоится уникальное научно-просветительское событие — форум «Путь к бесконечности», посвященный астрономии, астрофизике и будущему космонавтики. Мероприятие пройдет в Государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова при поддержке Bakai Bank, выступающего партнером инициатив, продвигающих науку и знания в Кыргызстане.
Форум объединит в одном зале ведущих ученых, молодых исследователей, школьников, студентов и всех, кто мечтает о звездах. Ведущие эксперты из России поделятся своими знаниями о загадках космоса и возможностях межзвездных путешествий:
- Владимир Сурдин — популяризатор науки, астроном, преподаватель МГУ;
- Алексей Семихатов — физик, научный журналист и телеведущий;
- Борис Штерн — астрофизик, писатель и редактор журнала «Троицкий вариант».
Гостей ждет насыщенная программа: звездные лекции, конкурсы, розыгрыши, живая музыка и подарки от партнеров.
Держатели билетов MAX смогут поучаствовать в эксклюзивной сессии вопросов и ответов, получить автографы и лично пообщаться с учеными.
Bakai Bank всегда поддерживает идеи, которые расширяют горизонты, — как в бизнесе, так и в образовании. «Путь к бесконечности» — это событие, которое вдохновляет, пробуждает любознательность и прокладывает дорогу к звездам.
Когда: 28 июня 2025 года.
Где: город Бишкек, Государственная филармония имени Токтогула Сатылганова.
Начало: в 11.00.
Присоединяйтесь к событию, которое покажет: путь к знаниям — это путь к бесконечности.
Bakai Bank — для того, что действительно важно.
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