Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi

С 26 июня по 30 сентября 2025 года каждый клиент Bakai Bank может оформить обязательный полис ОСАГО в приложении BakAi и получить кешбэк 30 процентов реальными деньгами!
ОСАГО — это обязательная автогражданская ответственность, которая защищает водителя от финансовых рисков при ДТП. Если вы станете причиной аварии, страховая компания покроет ущерб пострадавшей стороне — вам не придется платить из своего кармана.
С этого года за отсутствие полиса предусмотрены штрафы, поэтому оформить ОСАГО — это не только ответственность, но и выгодная необходимость.
Условия акции:
- при оформлении ОСАГО через мобильный банк BakAi клиент получает кешбэк 30 процентов от стоимости полиса;
- кешбэк возвращается моментально реальными деньгами на ваш счет;
- принять участие могут все пользователи, оформившие полис в рамках акции;
- предложение действует на полисы, оформленные от партнера Bakai Insurance.
Как оформить ОСАГО:
1. Откройте мобильный банк BakAi.
2. Перейдите в раздел «Сервисы» → «Страхование».
3. Дайте свое согласие на обработку персональных данных и перейдите дальше.
4. Нажмите на «Открыть новый ОСАГО».
5. Проверьте все данные, заполните поля и выберите срок.
6. Подтвердите оплату — готово!
Кешбэк начислится сразу после оплаты полиса на ваш основной счет.