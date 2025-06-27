Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi

С 26 июня по 30 сентября 2025 года каждый клиент Bakai Bank может оформить обязательный полис ОСАГО в приложении BakAi и получить кешбэк 30 процентов реальными деньгами!

ОСАГО — это обязательная автогражданская ответственность, которая защищает водителя от финансовых рисков при ДТП. Если вы станете причиной аварии, страховая компания покроет ущерб пострадавшей стороне — вам не придется платить из своего кармана.

С этого года за отсутствие полиса предусмотрены штрафы, поэтому оформить ОСАГО — это не только ответственность, но и выгодная необходимость.

Условия акции:

при оформлении ОСАГО через мобильный банк BakAi клиент получает кешбэк 30 процентов от стоимости полиса;

клиент получает от стоимости полиса; кешбэк возвращается моментально реальными деньгами на ваш счет;

на ваш счет; принять участие могут все пользователи, оформившие полис в рамках акции;

предложение действует на полисы, оформленные от партнера Bakai Insurance.

Как оформить ОСАГО:

1. Откройте мобильный банк BakAi.

2. Перейдите в раздел «Сервисы» → «Страхование».

3. Дайте свое согласие на обработку персональных данных и перейдите дальше.

4. Нажмите на «Открыть новый ОСАГО».

5. Проверьте все данные, заполните поля и выберите срок.

6. Подтвердите оплату — готово!

Кешбэк начислится сразу после оплаты полиса на ваш основной счет.