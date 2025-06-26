Лето — это путешествия, прогулки, встречи с друзьями и, конечно, любимая музыка, кино и поездки по городу или за его пределы. С тарифами линейки «Переходи на О! Комбо» не нужно выбирать — вы получаете все и сразу!

Что есть на тарифах «Переходи на O! Комбо»:

много скоростного интернета для соцсетей, стримов и интернет-серфинга;

бесплатные пакеты минут для звонков на другие мобильные сети КР;

безлимит в сети О! для свободного общения;

топ-40 ТВ-каналов в приложении O!TV — сериалы, кино и новости спорта всегда с вами;

2 бесплатные комбо-опции на выбор: возможность увеличить интернет-пакет на 40 гигабайт, бесплатная раздача Wi-Fi, еще больше телеканалов в O!TV, онлайн-кинотеатры Etnomedia, Premier, Start, Wink, а также подписка «Яндекс Плюс».

Что дает бесплатная подписка «Яндекс Плюс»:

скидки на такси «Яндекс Go» на тарифах «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» — удобно и выгодно для летних маршрутов и поездок к друзьям;

миллионы треков без ограничений — музыка для вашего лета;

фильмы и сериалы — развлечения на каждый день;

книги, подкасты и аудиокниги — пища для ума.

Не просто тариф — собери свой мир с «Комбо» в приложении «Мой О!» всего от 540 сомов за четыре недели.

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