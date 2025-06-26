15:19
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — Переходи на «O! Комбо»

Лето — это путешествия, прогулки, встречи с друзьями и, конечно, любимая музыка, кино и поездки по городу или за его пределы. С тарифами линейки «Переходи на О! Комбо» не нужно выбирать — вы получаете все и сразу!

Что есть на тарифах «Переходи на O! Комбо»:

  • много скоростного интернета для соцсетей, стримов и интернет-серфинга;
  • бесплатные пакеты минут для звонков на другие мобильные сети КР;
  • безлимит в сети О! для свободного общения;
  • топ-40 ТВ-каналов в приложении O!TV — сериалы, кино и новости спорта всегда с вами;
  • 2 бесплатные комбо-опции на выбор: возможность увеличить интернет-пакет на 40 гигабайт, бесплатная раздача Wi-Fi, еще больше телеканалов в O!TV, онлайн-кинотеатры Etnomedia, Premier, Start, Wink, а также подписка «Яндекс Плюс».

Что дает бесплатная подписка «Яндекс Плюс»:

  • скидки на такси «Яндекс Go» на тарифах «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес» — удобно и выгодно для летних маршрутов и поездок к друзьям;
  • миллионы треков без ограничений — музыка для вашего лета;
  • фильмы и сериалы — развлечения на каждый день;
  • книги, подкасты и аудиокниги — пища для ума.

Не просто тариф — собери свой мир с «Комбо» в приложении «Мой О!» всего от 540 сомов за четыре недели.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/334286/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
Лето с Honor и O!Store: кешбэк 1 тысяча 500 сомов + фирменные подарки
Отдыхай, смотри, общайся — выбирай «Переходи на О! Комбо» и забудь про трафик
Плати картой O!Bank — пользуйся связью и интернетом О! бесплатно
Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
Лето, бесплатная раздача Wi-Fi — отличное КОМБО
Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
О! призывает к осторожности: «400 сомов за отзыв» — это обман
Популярные новости
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в&nbsp;MBANK Выгодное решение для накоплений: пополняемый депозит под 14,55 процента в MBANK
Бизнес
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; Переходи на&nbsp;&laquo;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — Переходи на «O! Комбо»
MBANK предупреждает о&nbsp;недостоверной информации MBANK предупреждает о недостоверной информации
&laquo;Элдик Банк&raquo; увеличивает уставной капитал на&nbsp;60&nbsp;миллиардов сомов «Элдик Банк» увеличивает уставной капитал на 60 миллиардов сомов
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
26 июня, четверг
15:19
Договор о союзнических отношениях с Кыргызстаном ратифицирован в Казахстане Договор о союзнических отношениях с Кыргызстаном ратифи...
15:18
На организацию летнего отдыха в «Алтын-Балалыке» выделено 15 миллионов сомов
14:51
Камчыбек Ташиев избран главой попечительского совета КРСУ
14:49
Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — Переходи на «O! Комбо»
14:32
Загрязнение воздуха. Сколько денег теряет Кыргызстан