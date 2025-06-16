Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн

MBANK продолжает внедрять цифровые решения для бизнеса и упрощать процессы для предпринимателей.

Впервые в Кыргызстане у предпринимателей появилась возможность подключить кассу онлайн, теперь сервис MKassa можно открыть за несколько минут прямо со своего смартфона.

Преимущества для предпринимателей с MKassa:

бесплатный POS-терминал — никаких расходов на покупку и доставку.

бесплатное подключение ККМ (контрольно-кассовой машины) — по желанию.

мгновенные переводы на счет в MBANK — бесплатно и круглосуточно.

средства поступают на ваш счет в тот же день при оплате через MBANK QR.

выставление счета на оплату — ваш клиент сможет оплатить из любой точки мира.



С MBANK процесс открытия кассы стал проще:



1. Скачайте приложение MKassa.

2. Пройдите онлайн-регистрацию прямо в приложении.

3. И сразу же начинайте принимать оплату по QR-коду!

Если у клиента еще нет расчетного счета, он откроется автоматически в процессе регистрации. А все поступления от клиентов зачисляются на счет в тот же день, что особенно удобно для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Новое решение позволяет предпринимателям быстро запустить продажи, не тратя время на лишние процедуры. Это еще один шаг MBANK в сторону полной цифровизации финансовых услуг в стране.

Платежи, произведенные по MBANK QR до 16.00 текущего дня.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.