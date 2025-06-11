Услуги Госстраховой организации в MegaPay: больше возможностей и комфорта

На волне цифровой трансформации благодаря сотрудничеству государственного мобильного оператора MEGA и Государственной страховой организации пользователям теперь доступен широкий спектр страховых услуг напрямую в приложении MegaPay.

Как быстро и удобно оформить ОСАГО через MegaPay:

Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play). Перейдите в раздел «Сервисы» → «Страхование» → «ОСАГО». Выберите «Кыргыз Госстрах». Ознакомьтесь с условиями оферты и подтвердите согласие. Система автоматически покажет зарегистрированные на вас автомобили. Выберите нужное авто или воспользуйтесь опцией «Другие авто», чтобы оформить страховку для родственника, друга или коллеги. Укажите данные водителей, срок действия и подтвердите расчет. Оплатите — и полис готов!

Не откладывайте до 1 июля — оформите ОСАГО заранее и наслаждайтесь спокойствием. MegaPay — для тех, кто ценит комфорт и время.

Оплата обязательного страхования жилья еще проще:

• перейдите в «Сервисы» → «Страхование» → «Государственная страховая организация»;

• выберите филиал, тип страховки, введите номер полиса;

• подтвердите оплату — и ваш полис активируется мгновенно.

Оплата через QR

Услуги, полученные в офисах Государственной страховой организации, можно оплатить через QR-код. После консультации агента пользователю выдается счет на оплату с QR-кодом. Просто отсканируйте его и оплатите через MegaPay. Быстро, без очередей и бумажной волокиты.

MegaPay — ваш быстрый путь к страховым и государственным услугам. Все под рукой в любое время.