Услуги Госстраховой организации в MegaPay: больше возможностей и комфорта

На волне цифровой трансформации благодаря сотрудничеству государственного мобильного оператора MEGA и Государственной страховой организации пользователям теперь доступен широкий спектр страховых услуг напрямую в приложении MegaPay.
Как быстро и удобно оформить ОСАГО через MegaPay:
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Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).
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Перейдите в раздел «Сервисы» → «Страхование» → «ОСАГО».
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Выберите «Кыргыз Госстрах».
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Ознакомьтесь с условиями оферты и подтвердите согласие.
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Система автоматически покажет зарегистрированные на вас автомобили.
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Выберите нужное авто или воспользуйтесь опцией «Другие авто», чтобы оформить страховку для родственника, друга или коллеги.
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Укажите данные водителей, срок действия и подтвердите расчет.
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Оплатите — и полис готов!
Не откладывайте до 1 июля — оформите ОСАГО заранее и наслаждайтесь спокойствием. MegaPay — для тех, кто ценит комфорт и время.
Оплата обязательного страхования жилья еще проще:
• перейдите в «Сервисы» → «Страхование» → «Государственная страховая организация»;
• выберите филиал, тип страховки, введите номер полиса;
• подтвердите оплату — и ваш полис активируется мгновенно.
Оплата через QR
Услуги, полученные в офисах Государственной страховой организации, можно оплатить через QR-код. После консультации агента пользователю выдается счет на оплату с QR-кодом. Просто отсканируйте его и оплатите через MegaPay. Быстро, без очередей и бумажной волокиты.
MegaPay — ваш быстрый путь к страховым и государственным услугам. Все под рукой в любое время.