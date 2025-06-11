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Бизнес

Услуги Госстраховой организации в MegaPay: больше возможностей и комфорта

На волне цифровой трансформации благодаря сотрудничеству государственного мобильного оператора MEGA и Государственной страховой организации пользователям теперь доступен широкий спектр страховых услуг напрямую в приложении MegaPay.

Как быстро и удобно оформить ОСАГО через MegaPay:

  1. Установите или обновите приложение MegaPay (доступно в App Store и Google Play).

  2. Перейдите в раздел «Сервисы» → «Страхование» → «ОСАГО».

  3. Выберите «Кыргыз Госстрах».

  4. Ознакомьтесь с условиями оферты и подтвердите согласие.

  5. Система автоматически покажет зарегистрированные на вас автомобили.

  6. Выберите нужное авто или воспользуйтесь опцией «Другие авто», чтобы оформить страховку для родственника, друга или коллеги.

  7. Укажите данные водителей, срок действия и подтвердите расчет.

  8. Оплатите — и полис готов!

Не откладывайте до 1 июля — оформите ОСАГО заранее и наслаждайтесь спокойствием. MegaPay — для тех, кто ценит комфорт и время.

Оплата обязательного страхования жилья еще проще:

• перейдите в «Сервисы» → «Страхование» → «Государственная страховая организация»;
• выберите филиал, тип страховки, введите номер полиса;
• подтвердите оплату — и ваш полис активируется мгновенно.

Оплата через QR

Услуги, полученные в офисах Государственной страховой организации, можно оплатить через QR-код. После консультации агента пользователю выдается счет на оплату с QR-кодом. Просто отсканируйте его и оплатите через MegaPay. Быстро, без очередей и бумажной волокиты.

MegaPay — ваш быстрый путь к страховым и государственным услугам. Все под рукой в любое время. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332270/
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