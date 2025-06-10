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Бизнес

Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA

На главной спортивной арене столицы состоится захватывающий матч национальной сборной Кыргызстана против команды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Встреча пройдет в рамках решающего этапа квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Болельщики, пришедшие на стадион, смогут не только насладиться игрой вживую, но и делиться эмоциями в реальном времени — благодаря бесплатному высокоскоростному Wi-Fi от оператора MEGA.

Как подключиться к Wi-Fi:

  1. Найдите сеть MEGA_WiFi.
  2. Введите номер MEGA.
  3. Получите SMS-код.
  4. Введите его — и пользуйтесь интернетом абсолютно бесплатно!

Старт матча — в 19.45 по бишкекскому времени.

Следить за игрой можно и дома: откройте приложение MegaTV (App Store и Google Play), где вас ждут качественная трансляция и интуитивный интерфейс. Матч можно смотреть на любом устройстве, будь то смартфон, планшет, Smart TV или на компьютере через веб-интерфейс megatv.kg.

Поддержим нашу сборную вместе — включайтесь в прямой эфир и болейте за Кыргызстан!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332159/
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