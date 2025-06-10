Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA

На главной спортивной арене столицы состоится захватывающий матч национальной сборной Кыргызстана против команды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Встреча пройдет в рамках решающего этапа квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года.
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Старт матча — в 19.45 по бишкекскому времени.
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