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Бизнес

Как Бишкек встречал лето в Chill Zone Beeline

Уютные вечера, вдохновляющие встречи, музыка, кино и творчество без границ — все это стало возможным в Chill Zone Beeline. Бесплатное пространство для отдыха и развлечений в парке «Ынтымак-2» завершило свою работу, оставив на память самые теплые эмоции и незабываемые впечатления.

В течение трех недель Chill Zone Beeline принимала всех желающих и постоянно радовала гостей чем-то новым. Что запомнилось больше всего:

  • зажигательное открытие, на котором выступил популярный артист AIHAN;
  • атмосферные композиции в исполнении уличных музыкантов;
  • киновечера под открытым небом — с отечественными фильмами от онлайн-кинотеатра «Этномедиа», студий «Чебер Production» и BAGYT production;
  • детские мастер-классы по рисованию, где юные художники создавали яркие картины;
  • конкурсы и розыгрыши от Beeline;
  • выступление специального гостя Freeman 996, который исполнил свои хиты на ярком закрытии Chill Zone Beeline,
  • а также игры на свежем воздухе, удобная зона для релакса и зарядные станции от партнера «Твой заряд».

— Chill Zone Beeline стала настоящей точкой притяжения, которая располагала к отдыху, общению и вдохновению, — отметила начальник отдела по связям с общественностью и устойчивому развитию Жулдыз Баймагамбетова. — Спасибо всем, кто разделил эти теплые вечера вместе с нами. Chill Zone прощается с вами, а мы уже готовим новые проекты — не только для Бишкека, но и для регионов. Следите за нашими новостями!

Самые яркие моменты с закрытия Chill Zone Beeline доступны по ссылке. Ищите себя на фото, делитесь воспоминаниями и сохраняйте летнее настроение надолго!

Это возможно. Это Beelinе.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.   
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332140/
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