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Бизнес

Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?

Хорошие новости для автовладельцев! Хотите получить ОСАГО быстро, удобно и максимально просто? Это возможно — в офисах продаж и обслуживания Beeline.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности. Проще говоря, если автомобилист случайно попадет в ДТП и нанесет ущерб другой машине, водителю или пешеходу, страховка покроет расходы, которые иначе пришлось бы оплачивать из своего кармана.

С 1 июля 2025 года каждый владелец авто в Кыргызстане обязан иметь действующий полис ОСАГО. Без этого документа гражданам за рулем грозят штраф и, что немаловажно, отсутствие защиты в случае ДТП. Поэтому не стоит откладывать оформление полиса на последний момент — лучше решить этот вопрос заранее.

Сотовый оператор «Beeline Кыргызстан» и страховая компания «АЮ Гарант» позаботились о том, чтобы вы могли получить документ без лишних хлопот и затрат времени. Оформление ОСАГО в офисах Beeline — это:

  • быстро (процедура занимает всего несколько минут);
  • удобно (без длинных очередей и лишней бюрократии);
  • понятно (сотрудники помогут на каждом этапе).

В каких офисах Beeline можно оформить ОСАГО:

  • в Бишкеке: ЦУМ-1 и ЦУМ-2, ТЦ «Беш-Сары», «Бишкек Парк», «Берекет Гранд», «Вефа», «Аламедин Гранд», «Азия Молл», «Технопарк», БЦ «Асыл-Таш», Ортосайский рынок, рынок Дордой;
  • в Чуйской области: Кара-Балта, Токмак, Кант, села Беловодское, Сокулук;
  • в Оше: ТЦ «Ош Ареопаг», «Урбан молл», «Мегаполис», «Келечек», улица Курманджан Датки;
  • в Ошской области: Узген, Ноокат, Кара-Суу, села Кок-Жар, Куршаб, Араван, Кара-Кульджа, Дароот-Коргон, Манас, Гульча;
  • в Баткенской области: Баткен, Кызыл-Кия, Исфана, Кадамджай, Айдаркен, села Хальмион, Интернационал, Уч-Коргон, Торговый;
  • в Джалал-Абадской области: Джалал-Абад, Токтогул, Майлуу-Суу, Кочкор-Ата, Кербен, Кара-Куль, Сузак, село Ала-Бука;
  • в Иссык-Кульской области: Чолпон-Ата, Каракол, Балыкчи;
  • в Нарынской области: Нарын;
  • в Таласской области: Талас.

Заходите в ближайший офис Beeline из списка, оформляйте ОСАГО и чувствуйте себя уверенно на дорогах!

Это возможно. Это Beeline.

Лицензии СРНОС при МЦР КР № 15-1420-КР, 16-1526-КР, 16-1527-КР, 14-1102-КР, 14-1125-КР, 16-0089-КР, 20-0388-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331965/
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