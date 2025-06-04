Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Элдик Банка» до уровня В

«Элдик Банк» стал первым банком в Кыргызской Республике, который успешно повысил свой кредитный рейтинг до уровня B со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (кредитный рейтинг) ОАО «Элдик Банк» в национальной и иностранной валютах с уровня В- до В, прогноз — стабильный, на уровень суверенного кредитного рейтинга Кыргызской Республики.

Таким образом, «Элдик Банк» стал первым банком в республике, который не только сохранил, но и повысил свой кредитный рейтинг. Напомним, что ранее, в 2024 году, банк получил кредитный рейтинг от международного агентства Fitch Ratings на уровне B- со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга отражает улучшение макроэкономических показателей страны, системную значимость «Элдик Банка», а также способность и готовность государства поддержать банк при необходимости. Основные факторы, отмеченные Fitch Ratings:

Лидерство в секторе: «Элдик Банк» — второй по величине банк в КР с долей 16 процентов от всех активов банковского сектора.

Активное развитие: среднегодовой рост кредитного портфеля составил 34 процента за последние три года — один из самых высоких в отрасли.

Финансовая устойчивость: высокая рентабельность, надежная ликвидность и капитализация (Fitch Core Capital — 28 процентов в 2024-м, ожидается рост до 35-40 процентов в 2025-2026 годах).

Поддержка государства: регулярные капитальные вливания со стороны государства усиливают позиции банка и позволяют масштабировать социально значимые программы.

«Повышение рейтинга Fitch стало признанием роли «Элдик Банка» как надежного, динамично развивающегося игрока в банковском секторе республики. Это результат слаженной работы команды банка, укрепления корпоративного управления и подтверждение нашей стратегии устойчивого развития. Мы благодарны за доверие наших клиентов, партнеров и государства», — отметил председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

Справка

Fitch Ratings — одно из трех ведущих международных рейтинговых агентств. Рейтинги Fitch признаются во всем мире как надежный индикатор финансовой устойчивости организаций и государств.

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