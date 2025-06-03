Электронная запись в школу через MegaPay: стартовал второй этап

Забудьте о длинных очередях, бумажной волоките и необходимости ходить по учреждениям с кипами документов. Процесс поступления в школу стал быстрее, проще и удобнее, чем когда-либо.
Стартовал второй этап электронной записи, и вы можете оформить все за считанные минуты не выходя из дома через мобильное приложение MegaPay.
Как подать заявку?
- Скачайте или обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play).
- Перейдите в раздел «Сервисы», затем выберите категорию «Образование».
- Откройте «Электронную запись в школу», нажмите кнопку «Продолжить», после чего будет отображен список детей, зарегистрированных в загсе.
- Выберите ребенка, которого хотите записать в школу.
- Укажите область и район/город, в котором планируете обучение.
- Из появившегося списка выберите подходящую школу и предпочтительный язык обучения.
- Нажмите кнопку «Записать». После успешной регистрации на экране появится сообщение «Зачислен» — и все готово!
В списке могут отображаться и те школы, где уже нет свободных мест. Если школа неактивна и ее нельзя выбрать, это значит, что прием в нее завершен.
Сервис разработан совместно с Министерством образования и науки КР и доступен по всей территории Кыргызстана, что делает его особенно удобным для жителей отдалённых районов.
Почему это удобно?
Электронная запись — это не просто техническое новшество. Это настоящий прорыв в сфере образования и госуслуг. Родители теперь могут:
- планировать поступление без стресса;
- регистрироваться в удобное время — 24/7, без выходных;
- быть уверенными, что все оформлено официально и без ошибок.
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.