Электронная запись в школу через MegaPay: стартовал второй этап

Забудьте о длинных очередях, бумажной волоките и необходимости ходить по учреждениям с кипами документов. Процесс поступления в школу стал быстрее, проще и удобнее, чем когда-либо.

Стартовал второй этап электронной записи, и вы можете оформить все за считанные минуты не выходя из дома через мобильное приложение MegaPay.

Как подать заявку?

Скачайте или обновите приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play). Перейдите в раздел «Сервисы», затем выберите категорию «Образование». Откройте «Электронную запись в школу», нажмите кнопку «Продолжить», после чего будет отображен список детей, зарегистрированных в загсе. Выберите ребенка, которого хотите записать в школу. Укажите область и район/город, в котором планируете обучение. Из появившегося списка выберите подходящую школу и предпочтительный язык обучения. Нажмите кнопку «Записать». После успешной регистрации на экране появится сообщение «Зачислен» — и все готово!

В списке могут отображаться и те школы, где уже нет свободных мест. Если школа неактивна и ее нельзя выбрать, это значит, что прием в нее завершен.

Сервис разработан совместно с Министерством образования и науки КР и доступен по всей территории Кыргызстана, что делает его особенно удобным для жителей отдалённых районов.

Почему это удобно?

Электронная запись — это не просто техническое новшество. Это настоящий прорыв в сфере образования и госуслуг. Родители теперь могут:

планировать поступление без стресса;

регистрироваться в удобное время — 24/7, без выходных;

быть уверенными, что все оформлено официально и без ошибок.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.