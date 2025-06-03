1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях

В Международный день защиты детей команда «Оптима Банка» навестила маленьких пациентов Детской онкологической больницы. Передали комплекты постельного белья и фирменные подушки.



Помимо визита в больницу, банк внес вклад в развитие детского образования, передав компьютеры в школы и детские дома в регионах страны. Оборудование поможет педагогам организовать обучение и развивающие занятия, а детям — получать знания в более комфортных условиях.



Забота о детях, образовании и здоровье — важная миссия банка, которая реализуется в рамках регулярных социальных инициатив.

«Оптима Банк» желает всем детям успехов, крепкого здоровья и счастливого, безопасного детства!