13:49
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях

В Международный день защиты детей команда «Оптима Банка» навестила маленьких пациентов Детской онкологической больницы. Передали комплекты постельного белья и фирменные подушки.

Помимо визита в больницу, банк внес вклад в развитие детского образования, передав компьютеры в школы и детские дома в регионах страны. Оборудование поможет педагогам организовать обучение и развивающие занятия, а детям — получать знания в более комфортных условиях.

Забота о детях, образовании и здоровье — важная миссия банка, которая реализуется в рамках регулярных социальных инициатив.


«Оптима Банк» желает всем детям успехов, крепкого здоровья и счастливого, безопасного детства!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331355/
просмотров: 307
Версия для печати
Материалы по теме
«Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
«Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
«Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Как выгодно собрать ребенка в школу?
При поддержке «Оптима Банка» соцучреждения обучили детей IT-технологиям
Не поддавайтесь на уловки мошенников. «Оптима Банк» не проводит розыгрышей
Проведи лето вкусно с «Оптима Банком», VISA и Glovo!
Optima Pay: новое мобильное приложение от «Оптима Банка» и Visa™
Популярные новости
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Госбанк развития&nbsp;КР профинансировал новый проект &laquo;Шоро&raquo; Госбанк развития КР профинансировал новый проект «Шоро»
Бизнес
1&nbsp;июня: &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;заботой о&nbsp;детях 1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
MBANK запускает карту FreeStyle Premium с&nbsp;кешбэком до&nbsp;5&nbsp;процентов MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов
Bakai Bank&nbsp;&mdash; чемпионы и&nbsp;на&nbsp;поле! Победа в&nbsp;финале Кубка банков Кыргызстана 2025 Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025
С&nbsp;заботой о&nbsp;будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
3 июня, вторник
13:17
Таджикистан, Узбекистан и Казахстан согласовали летний график использования воды Таджикистан, Узбекистан и Казахстан согласовали летний...
13:09
В новом учебном году Кыргызстан получит книги из России
13:05
1 июня: «Оптима Банк» с заботой о детях
12:46
Кандидатам в депутаты предлагают разрешить продавать мерчи и вести платные эфиры
12:25
Рост ВВП Кыргызстана подтвердил эффективность проводимой экономической политики