MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов

Когда, если не сейчас? Только до 30 июня 2025 года уникальное предложение: закажите премиальную карту FreeStyle с бесплатной доставкой и скидкой 80 процентов — всего 1 тысяча вместо 6 тысяч сомов!

FreeStyle Premium — это не просто карта. Это стиль, свобода и максимум премиальных привилегий от MBANK, собранных в одном продукте. Современный дизайн, бесплатный NFC-стикер и мощные возможности — все, чтобы вы чувствовали свободу каждый день.

Что вы получаете с FreeStyle Premium:

бесплатный NFC-стикер;

кешбэк 5 процентов на кинотеатры, 2 процента на все остальные покупки;

бесплатную доставку по Кыргызстану;

бесплатные доступы в бизнес-залы аэропортов с Dragon Pass по всему миру;

бесплатную упаковку багажа;

бесплатный Fast Track (быстрый проход в аэропорту);

приоритетное обслуживание в отделениях MBANK;

уровень «Платина» в программе лояльности MBonus с повышенным кешбэком у партнеров.

Как заказать:

1. Откройте приложение MBANK.

2. На главном экране выберите «Заказ карты» → FreeStyle Premium.

3. Ознакомьтесь с условиями и оформите доставку.

4. Курьер доставит карту прямо в руки!



Стоимость выпуска и первого года обслуживания — всего 1 тысяча сомов.



Акция действует до 30 июня этого года.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.