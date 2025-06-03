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Бизнес

MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов

Когда, если не сейчас? Только до 30 июня 2025 года уникальное предложение: закажите премиальную карту FreeStyle с бесплатной доставкой и скидкой 80 процентов — всего 1 тысяча вместо 6 тысяч сомов!

FreeStyle Premium — это не просто карта. Это стиль, свобода и максимум премиальных привилегий от MBANK, собранных в одном продукте. Современный дизайн, бесплатный NFC-стикер и мощные возможности — все, чтобы вы чувствовали свободу каждый день.

Что вы получаете с FreeStyle Premium:

  • бесплатный NFC-стикер;
  • кешбэк 5 процентов на кинотеатры, 2 процента на все остальные покупки;
  • бесплатную доставку по Кыргызстану;
  • бесплатные доступы в бизнес-залы аэропортов с Dragon Pass по всему миру;
  • бесплатную упаковку багажа;
  • бесплатный Fast Track (быстрый проход в аэропорту);
  • приоритетное обслуживание в отделениях MBANK;
  • уровень «Платина» в программе лояльности MBonus с повышенным кешбэком у партнеров.

Как заказать:

1. Откройте приложение MBANK.
2. На главном экране выберите «Заказ карты» → FreeStyle Premium.
3. Ознакомьтесь с условиями и оформите доставку.
4. Курьер доставит карту прямо в руки!

Стоимость выпуска и первого года обслуживания — всего 1 тысяча сомов.

Акция действует до 30 июня этого года.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331352/
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