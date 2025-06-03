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Бизнес

Bakai Bank — чемпионы и на поле! Победа в финале Кубка банков Кыргызстана 2025

Команда Bakai Bank одержала яркую победу в финале Кубка банков Кыргызстана 2025, разгромив соперника со счетом 4:0. Матч стал символом командного духа, лидерства и настойчивости — ценностей, которые банк исповедует не только в работе, но и на футбольном поле.

В решающем матче турнира команда Bakai Bank встретилась с достойным соперником — командой «Элдик Банка». Игра выдалась динамичной и эмоциональной, с яркими моментами, напряженными атаками и красивыми голами. Итоговый счет 4:0 стал не просто победой, а настоящим заявлением: Bakai Bank — это сила не только в финансах, но и в командной игре.

«Мы доказываем, что наша сила не только в цифрах и проектах. Настоящая команда — это когда побеждаем вместе и в офисе, и на поле», — отметил капитан футбольной команды Bakai Bank.

Турнир собрал команды ведущих банков страны и стал настоящим праздником спортивного духа и корпоративного единства. Для Bakai Bank эта победа не просто медаль и титул, а еще одно подтверждение того, как ценности банка — лидерство, командность, целеустремленность — живут в действии.

Bakai Bank — первые в бизнесе, первые в игре. Побеждаем вместе!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331342/
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