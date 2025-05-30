Манты из Кыргызстана покоряют Америку

Кыргызстан заявил о себе в США не только как страна с богатой культурой, но и как источник гастрономических инноваций.

На крупнейшей международной выставке франшиз International Franchise EXPO в Нью-Йорке впервые был представлен бренд из Кыргызстана — «Беш Манты», презентовавший манты в формате fast-casual и dark kitchen.

Это не просто гастрономический дебют: это событие стало важной вехой в развитии кыргызского предпринимательства и в признании центральноазиатской кухни на мировой арене.

Участие состоялось при поддержке Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики и центра «Кыргыз экспорт».

«Беш Манты» — это больше, чем еда. Это философия, культура и амбиция.

«Мы не просто показали продукт. Мы показали Кыргызстан, Центральную Азию, нашу кухню, наше гостеприимство, нашу философию еды», — говорят основатели. Манты как узнаваемое и любимое блюдо на постсоветском пространстве были переосмыслены как современный бизнес-продукт, понятный и привлекательный для международной аудитории.

Американская публика — от рестораторов до диаспоры были в восторге от вкуса и подачи. По словам команды «Беш Манты», интерес проявили не только посетители выставки, но и потенциальные партнеры: представители ресторанных сетей, halal-операторы, инвесторы с Восточного и Западного побережья США. Среди них — игроки, ищущие новые форматы и продукты вне привычного спектра.

Кыргызский бизнес на передовой нового тренда

Центральноазиатская кухня пока еще недостаточно представлена на мировой кулинарной сцене, но уже становится новым направлением интереса гастрономических трендсеттеров. «Беш Манты» оказался в авангарде этой волны.

Это не просто успех одного бренда — это значимый шаг вперед для всей страны, утверждающий Кыргызстан как игрока в сфере глобальной гастрономии.

Бренд был основан Айбеком Мырзабек уулу и Бексултаном Коноевым в 2019 году — предпринимателями нового поколения, которые объединили традиции кыргызской кухни с современными форматами питания, востребованными по всему миру. Сегодня под брендом «Беш Манты» работает 18 филиалов, из которых 3 успешно функционируют в Москве — одном из самых конкурентных гастрономических рынков региона.

Больше информации о бренде «Беш Манты» на сайте https://www.5manty.kg/.