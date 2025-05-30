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Бизнес

MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025

29-30 мая столица Кыргызстана стала эпицентром цифровых трансформаций: в Бишкеке прошел международный форум KIT FORUM 2025, собравший более 2 тысяч участников. Партнером события выступил государственный оператор связи MEGA, подчеркнув свою ключевую роль в цифровом будущем страны.

Форум объединил передовых IT-экспертов, представителей международных компаний, стартаперов, инвесторов и делегации из более чем 20 государств. Организованное при поддержке Министерства цифрового развития и инновационных технологий КР мероприятие стало площадкой для глубоких дискуссий о будущем технологий и данных.

Тема года — «Внедряй AI» — задала драйв всему форуму. Главный фокус: реальное применение искусственного интеллекта в ключевых направлениях — от бизнес-процессов до городской инфраструктуры и образования. AI сегодня не просто тренд, а двигатель прогресса.

Одним из ярких моментов стала KIT EXPO — выставка высокотехнологичных решений. Здесь посетители могли буквально «потрогать будущее руками»: увидеть, как ИИ меняет привычные сервисы и создает новые возможности.

Особое внимание вызвал стенд MegaPay, где были представлены инновационные цифровые продукты. Гости отметили высокую технологичность и практичность решений для бизнеса и государства.

MEGA активно продвигает идеи цифровой трансформации, развивая экосистему, основанную на данных и партнерстве с IT-сообществом. В компании уверены: объединяя усилия с разработчиками и инноваторами, Кыргызстан способен выстроить устойчивую цифровую экономику с глобальными амбициями.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330993/
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