Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank

Octobank предупреждает: невинная фраза в назначении может привести к задержке платежа, блокировке карты или даже к вызову от службы финансового мониторинга.

Почему комментарий важен

Банки, особенно в странах СНГ, обязаны контролировать финансовые потоки в рамках законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML/CFT).

Часто именно содержание назначения вызывает дополнительные проверки, даже если сумма перевода невелика.

Какие слова лучше не писать

Если вы хотите, чтобы ваш перевод не вызвал лишнего внимания, избегайте слов, которые могут быть интерпретированы как:

Азартные игры или ставки. Например, слова «казино», «пари», «ставка» воспринимаются как участие в нелегальных играх.

Например, слова «казино», «пари», «ставка» воспринимаются как участие в нелегальных играх. Криптовалютные операции. Упоминания «биткоин», «крипта», USDT автоматически повышают риск проверки.

Упоминания «биткоин», «крипта», USDT автоматически повышают риск проверки. Бизнес-деятельность без регистрации. Комментарии «зарплата», «предоплата», «доставка товара» — сигнал о возможной неофициальной предпринимательской деятельности.

Комментарии «зарплата», «предоплата», «доставка товара» — сигнал о возможной неофициальной предпринимательской деятельности. Займы и долги. Переводы с пометкой «долг» могут расцениваться как финансовая услуга между физлицами, что потенциально требует оформления.

Переводы с пометкой «долг» могут расцениваться как финансовая услуга между физлицами, что потенциально требует оформления. Социально чувствительные цели. Упоминание лечения, особенно дорогостоящего, может вызвать запрос дополнительных документов от банка.

Что делать отправителю:

Не указывайте товары, услуги, суммы заказов и бренды.

Не пишите эмоциональные фразы типа «верни долг» или «ставка за вчерашний матч» — алгоритмы банков не различают иронию.

При крупных переводах лучше заранее уведомить банк через приложение или горячую линию, если перевод за границу.

Что делать получателю:

Не просите отправителя указывать, за что именно перевод, особенно если это коммерческая сделка без договора.

Не публикуйте номер своей карты в открытых каналах с пометкой «принимаю оплату», если не зарегистрированы как самозанятый или ИП.

Реальные случаи из практики:

Женщина перевела племяннику 500 рублей с комментарием «ставка за вчера» — через час обе карты были заблокированы до выяснения обстоятельств.

Мужчина отправил 30 тысяч рублей за услуги мастеру, указав «за ремонт», — перевод был задержан, а получатель получил уведомление о необходимости подтвердить доход.

Молодой человек отправил девушке деньги с комментарием «биткоин» — перевод отклонили, и аккаунт был ограничен до завершения внутренней проверки.

Внимание: банк может запросить объяснение

Если вы совершаете подозрительные транзакции, служба безопасности может связаться с вами и запросить:

объяснение назначения перевода;

подтверждение доходов;

копию переписки с получателем.

В худших случаях банк имеет право приостановить операции по счету до выяснения обстоятельств.