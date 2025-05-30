В Кыргызстане с 1 июля 2025 года ОСАГО станет обязательным для автовладельцев.



Не откладывайте оформление страхового полиса на автомобиль — сделайте это онлайн в любое время быстро и удобно через суперапп «Мой О!».



При оформлении обязательной автостраховки вы получаете кешбэк до 15 процентов — в зависимости от выбранной страховой компании:



• «Сакбол» — 15 процентов;

• «Алма-Иншуренс» — 10 процентов;

• «Арсеналъ» — 10 процентов;

• «Кыргызстан» — 10 процентов;

• «НСК» — 10 процентов;

• Государственная страховая организация.



ОСАГО в супераппе «Мой О!»:



· оформление за несколько минут;

· без лишних комиссий и переплат;

· страховка доступна в любое время — 24/7;

· моментальный кешбэк в виде бонусов.



Получить ОСАГО очень просто:



1. Откройте «Мой О!» → раздел «Сервисы».

2. Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию.

3. Введите необходимые данные и получите полис по электронной почте.



Суперапп «Мой О!» — удобный способ оформить ОСАГО в любое время без необходимости визита в офис. Скачайте или обновите приложение в App Store или Google Play.



Сервис предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис».

Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.