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Бизнес

Оформите ОСАГО в «Мой О!» легко и быстро — получайте кешбэк до 15 процентов

В Кыргызстане с 1 июля 2025 года ОСАГО станет обязательным для автовладельцев.

Не откладывайте оформление страхового полиса на автомобиль — сделайте это онлайн в любое время быстро и удобно через суперапп «Мой О!».

При оформлении обязательной автостраховки вы получаете кешбэк до 15 процентов — в зависимости от выбранной страховой компании:

• «Сакбол» — 15 процентов;
• «Алма-Иншуренс» — 10 процентов;
• «Арсеналъ» — 10 процентов;
• «Кыргызстан» — 10 процентов;
• «НСК» — 10 процентов;
• Государственная страховая организация.

ОСАГО в супераппе «Мой О!»:

· оформление за несколько минут;
· без лишних комиссий и переплат;
· страховка доступна в любое время — 24/7;
· моментальный кешбэк в виде бонусов.

Получить ОСАГО очень просто:

1. Откройте «Мой О!» → раздел «Сервисы».
2. Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию.
3. Введите необходимые данные и получите полис по электронной почте.

Суперапп «Мой О!» — удобный способ оформить ОСАГО в любое время без необходимости визита в офис. Скачайте или обновите приложение в App Store или Google Play.

Сервис предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис».
Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330938/
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