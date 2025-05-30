Новая эра удобных платежей: MegaPay и «Акнет» запускают оплату по QR-коду

Сервис MegaPay сообщает: теперь абоненты провайдера «Акнет» могут оплачивать услуги максимально удобно — с помощью QR-кода, доступного в «Личном кабинете», через MegaPay и другие платежные сервисы, поддерживающие технологию ELQR.

Как это работает?

У каждого пользователя «Акнет» в «Личном кабинете» появился персональный QR-код. Достаточно отсканировать его — сумма подставится автоматически. Все, что остается, — подтвердить платеж.

Без ввода реквизитов. Без ошибок. Без лишнего времени.

Почему это важно:

Экономия времени: от желания оплатить до завершения — всего пара касаний.

Без запоминания реквизитов: вся информация уже зашита в QR-код.

Максимальное удобство: работает во всех сервисах, поддерживающих ELQR, включая MegaPay.

Это не просто новое удобство — это шаг к новой культуре оплаты: быстрой, интуитивной и безопасной.

И это еще не все!

За каждую оплату через QR-код пользователи MegaPay получают 1 процент кешбэка. А если у вас есть бонусные баллы, их тоже можно использовать для оплаты.

Оплачивайте легко. Оплачивайте выгодно. Оплачивайте с MegaPay.